Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Batuhan Kolak'ın yönettiği dev derbide bordo-mavili ekip, rakibini 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek haftaya damgasını vurdu.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 4. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti. İlk yarının son bölümlerine doğru baskısını artıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Saviolo'nun şık vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Galatasaray'ın Jakobs ile direğe takıldığı ve Dju'nun çizgiden çıkardığı toplarla fırsat teptiği ilk yarının 44. dakikasında sahneye tekrar çıkan Salah, skoru 3-0'a taşıdı.

KARŞILAŞMANIN KIRILMA ANLARI NELERDİ?

İkinci yarıda Galatasaray'ın farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, müsabakada gerilim de tırmandı. Maçın 72. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart görerek saha kenarından ihraç edildi. Bu olaydan kısa süre sonra, 80. dakikada hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da Mohamed Salah bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru tayin etti. Karşılaşmanın 87. dakikasında ise sarı-kırmızılı oyuncu Lesley Ugochukwu direkt kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN İLK SINAVI NASIL GEÇTİ?

Müsabaka öncesinde paylaşılan teknik heyet açıklamalarına göre, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis takımın başında sadece iki antrenmana çıkabilmişti. Geride kalan 5 haftada 7 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu zorlu sınavdan galibiyetle ayrılarak milli araya büyük bir moral depolayarak girdi. Haftaya 13 puanla namağlup lider giren Galatasaray ise hem teknik direktörünün hem de bir oyuncusunun kırmızı kart gördüğü deplasmanda ağır bir yara aldı.