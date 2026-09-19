Kemer Belediyesi, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz’ün ilçe pazar yerlerine yönelik eleştirilerine resmi bir açıklamayla yanıt verdi. Belediyenin yayımladığı metinde, esnaftan hava parası alındığı ve tebligatların usulsüz yapıldığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi. Kurum, pazarcı esnafının hiçbir zaman ötekileştirilmediğini ve mağdur edilmediğini bildirdi.

Kemer Belediyesi'nin açıklamasına göre, pazar yeri devir ve tahsis ücretleri keyfi olarak değil, Belediye Meclisi tarafından hazırlanan gelir tarifesine dayanarak belirleniyor. Açıklamada, tarifede yer alan bedeller dışında hiçbir esnaftan bağış veya katkı payı adı altında ek ödeme talep edilmediği aktarıldı. Ödeme emirlerinin tuvalette tebliğ edildiği iddiasına da değinilerek, resmi evrak işlemlerinin mevzuata uygun yürütüldüğü ve bu durumun aşağılama olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.

250 MİLYON TL'LİK PAZAR YATIRIMI

Tartışmaların odağındaki esnafa değer verilmediği eleştirilerine karşı belediye, ilçeye kazandırılan kapalı pazar yerlerini örnek gösterdi. Kuzdere, Arslanbucak, Çamyuva, Göynük ve Tekirova mahallelerinde inşa edilen modern pazar alanlarının, esnaftan yapım bedeli talep edilmeden belediye imkanlarıyla tamamlandığı duyuruldu. Güncel maliyetlerle yaklaşık 250 milyon TL değerinde olduğu belirtilen bu yatırımlara, önümüzdeki süreçte Beldibi pazar yerinin de ekleneceği açıklandı.

BELEDİYE TARİFELERİ VE HAVA PARASI AYRIMI NEDİR?

Türkiye genelindeki yerel yönetim mevzuatına göre, pazar yerlerindeki resmi tahsis ve devir işlemleri yalnızca belediye meclislerinin onayladığı yıllık tarifeler üzerinden yapılabiliyor. Kamuoyunda hava parası olarak bilinen kayıt dışı ve yasal dayanağı olmayan ödemeler ile resmi meclis tarifelerinin birbirine karıştırılması, yerel yönetimler ile meslek odaları arasında sıklıkla hukuki tartışmalara zemin hazırlıyor. Kemer'deki mevcut süreçte de belediye, yapılan tüm tahsilatların resmi denetime açık olduğunu ve somut usulsüzlük iddialarının polemiklerle değil yetkili mercilerce incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kemer Belediyesi, esnafa yönelik uygulamalarda siyasi görüş veya memleket ayrımı yapılmadığının altını çizdi. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz’e çağrıda bulunulan açıklamada, Kemer'deki idari uygulamaların Antalya'nın diğer ilçelerindeki pazar alanlarıyla aynı ölçütler çerçevesinde karşılaştırılması istendi. Kurumun önceliğinin polemik değil, vatandaş ve esnafa yönelik hizmet olduğu yinelendi.