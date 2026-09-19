Teknik direktör Jose Mourinho, LaLiga'nın 7. haftasında oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, derbi heyecanına ve taraftar kültürüne dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kariyeri boyunca birçok önemli rekabete tanıklık eden Mourinho, derbilerin kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olmadığını belirtti. Her karşılaşmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan teknik adam, yılların kendi karakterini değiştirmediğini ve Villarreal ile oynanacak sıradan bir lig maçının bile El Clasico kadar motive edici olduğunu ifade etti.

EN ŞAŞIRTICI REKABET HANGİSİYDİ?

Geçmişte görev yaptığı kulüplerdeki derbi atmosferlerini kıyaslayan Portekizli teknik adam, kendisini en çok şaşırtan rekabetin Milan ile Inter arasında yaşandığını dile getirdi. İtalya'nın kuzeyinde yer alan bu iki kulübün taraftarları arasındaki ilişkinin beklediğinden çok daha ılımlı olduğunu belirten Mourinho, sokaklarda farklı takım formaları giyen aile üyelerinin bir arada dolaşabilmesinin dikkat çekici olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DEKİ REKABET KÜLTÜRÜNE BAKIŞ

Kariyeri boyunca Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi farklı futbol kültürlerinde en üst düzey derbilere çıkan Mourinho, taraftar fanatizminin coğrafyaya göre büyük değişim gösterdiğini belirtti. Deneyimli ismin bu kıyaslaması, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki futbol sosyolojisini de ortaya koydu.

İtalya'daki bu hoşgörülü ortamın kendi ülkesi Portekiz'de kesinlikle imkansız olduğunu vurgulayan başarılı çalıştırıcı, sözü Türkiye'deki futbol iklimine getirdi. Türkiye'deki derbi atmosferinin ve taraftar rekabetinin çok daha sert olduğunu ima eden Mourinho, "Türkiye'de, hiç başlamayalım bile" ifadelerini kullanarak ülkedeki futbol tutkusunun ulaştığı boyutu özetledi.