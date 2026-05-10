KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk iş dünyası ve medya temsilcileriyle bir araya gelerek bir dizi temaslarda bulundu. Türk-Alman İşverenler Birliği’nin (TDU) 30’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen görkemli baloya katılan Dim, Almanya ekonomisine yön veren Türk iş insanlarının dayanışmasına vurgu yaptı.

TDU’NUN 30. YILINA GÖRKEMLİ KUTLAMA

Kısa adı TDU olan Türk-Alman İşverenler Birliği’nin 30. yıl dönümü, Berlin’de geniş katılımlı bir balo ile kutlandı. Etkinlikte bir konuşma yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, TDU Başkanı Remzi Kaplan ve ekibini başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, birliğin sağladığı dayanışmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

BERLİN'DE DİPLOMASİ VE MEDYA SOHBETLERİ

Duayen gazeteci ve yazar Yavuz Donat ile birlikte KGK üyesi ve Anadolu Ajansı (AA) Almanya Temsilcisi Cüneyt Karadağ ile de bir araya gelen Dim, Almanya siyaseti üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirerek, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

OCAK OTEL'DE PAZAR MESAİSİ

Berlin temaslarını bugün de sürdüren Mehmet Ali Dim, Ocak Otel’de Yavuz Donat, iş insanı Ertaç Ocak, Mehmet Tunç ve KGK Almanya Temsilcisi Sefa Doğanay ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Dim, Berlin’deki temaslarının Türk toplumu ve medya mensupları arasındaki bağları güçlendirdiğini belirtti.