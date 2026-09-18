CORENDON Airlines, Amsterdam'da düzenlediği geleneksel Get Together etkinliğinde Avrupa'daki iş ortaklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Corendon Airlines'ın 2027 yaz sezonu uçuş programı paylaşılırken, yeni destinasyonlar ve farklı Avrupa pazarlarındaki uçuş planları hakkında bilgiler verildi. 2027 yaz sezonunda Corendon Airlines, Türkiye, Yunanistan, Mısır ve İspanya başta olmak üzere popüler tatil destinasyonlarına yönelik mevcut uçuş ağını sürdürürken, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarına ilk kez uçuş başlatacağını açıkladı.

BULGARİSTAN'A YENİ UÇUŞLAR

Corendon Airlines, 2027 yazında Almanya'dan Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz şehirlerine haftada 8 uçuşa kadar sefer düzenlemeyi planlıyor. Corendon Airlines'ın yeni Bulgaristan operasyonu kapsamında Köln/Bonn'dan Varna'ya haftada iki, Köln/Bonn'dan Burgaz'a haftada iki, Nürnberg'den Varna'ya haftada iki ve Stuttgart'tan Varna'ya haftada iki uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Köln/Bonn'dan Varna'ya ilk uçuşun 15 Mayıs 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi ve yeni seferlerin ilerleyen dönemde kademeli olarak artırılması öngörülüyor. Corendon Airlines Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CCO) Paul Schwaiger, yeni destinasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, “2027 yaz sezonuna hazırlanırken Avrupa'daki iş ortaklarımızla güçlü ve uzun vadeli iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Farklı pazarlardaki yolcu taleplerini yakından takip ederken, operasyonel verimliliğimizi ve finansal dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bulgaristan ve İstanbul gibi yeni destinasyonları uçuş ağımıza dahil ederken, Birleşik Krallık'ta Antalya, Polonya'da ise Antalya ve Heraklion gibi güçlü ve kendini kanıtlamış rotalarımızı sürdürerek dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme yaklaşımı benimsiyoruz" dedi.

ALMANYA'DAN İSTANBUL'A YENİ BAĞLANTILAR

Corendon Airlines'ın 2027 yaz sezonundaki bir diğer yeni destinasyonu ise İstanbul olacak. 1 Temmuz 2027 itibarıyla Düsseldorf ve Köln/Bonn'dan İstanbul Havalimanı'na haftada ikişer uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. İstanbul'un 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak olması ve Formula 1'in yeniden şehre dönmesinin planlanması, Corendon Airlines'ın İstanbul uçuşlarına yönelik yolcu talebine katkı sağlayacak önemli gelişmeler arasında öne çıkıyor. Corendon Dutch Airlines'ın Amsterdam-Curaçao uçuşlarıyla başlayan uzun menzilli operasyonların ardından Corendon Airlines, Aralık 2026'da Düsseldorf'tan Curaçao'ya gerçekleştireceği seferlerle Almanya'dan ilk uzun menzilli uçuş operasyonunu başlatacak. 14 Aralık 2026'da başlayacak Düsseldorf-Curaçao seferleri, kış sezonunda haftada üç kez gerçekleştirilecek. Uçuşlarda 30 Business Class, 16 Economy Plus ve 239 Economy Class koltuk olmak üzere toplam 285 koltuk kapasiteli Airbus A330-300 kullanılacak.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA ANTALYA BAĞLANTILARI DEVAM EDİYOR

Corendon Airlines, 2027 yaz sezonunda Birleşik Krallık'tan Antalya'ya mevcut bağlantılarını koruyacak. Glasgow'dan haftada iki, Manchester ve London Stansted'den ise haftada üçer uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor.

POLONYA'DA GÜÇLÜ DESTİNASYONLARA ODAKLANILIYOR

Corendon Airlines, Polonya pazarında da Antalya ve Heraklion bağlantılarını sürdürerek mevcut güçlü destinasyonlarına odaklanmaya devam edecek. 2027 yaz sezonunda Varşova ve Katowice'den Heraklion'a haftada iki uçuş; Antalya'ya ise haftada üç uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Heraklion seferleri çarşamba ve cumartesi günleri, Antalya seferleri ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. 2027 yaz sezonu programı rezervasyon sistemlerinde satışa açılırken, 1 Nisan 2027 ve sonrasındaki uçuşlar için rezervasyonlar alınmaya başlandı.

2027'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

2026 yılında küresel ekonomik koşullar, yüksek yakıt maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve değişen tüketici talebi gibi faktörlerin havacılık sektöründeki operasyonel koşulları etkilediği bir dönemin ardından Corendon Airlines, 2027 sezonunda kapasite planlamasında disiplinli bir yaklaşım benimseyerek konsolidasyon, operasyonel verimlilik ve uzun vadeli pazar istikrarına odaklanacak. Corendon Airlines, farklı Avrupa pazarlarında yeni destinasyonlar sunarken, aynı zamanda yolcu talebinin güçlü olduğu ve operasyonel olarak sürdürülebilir sonuçların elde edildiği hatlara odaklanarak iş ortaklarıyla uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

YOLCU MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Corendon Airlines, destinasyon ve uçuş planlamasının yanı sıra yolcu deneyimini de 2027 sezonunun öncelikli alanları arasında tutuyor. 2026 yaz sezonunda gerçekleştirilen yolcu araştırmalarında katılımcıların yüzde 87'si Corendon Airlines'ın fiyat-performans oranını olumlu değerlendirirken, yaklaşık yüzde 90'ı havayoluyla yeniden seyahat etmek istediğini belirtti. Corendon Airlines'ın tüm uçuşları seyahat acenteleri, Corendon Airlines web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.