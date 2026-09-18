Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, sergilediği performansla taraftarlar tarafından ağustos ayının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sözcü gazetesinin aktardığı bilgilere göre, başarılı file bekçisi özellikle sezonun ilk haftalarındaki kurtarışlarıyla dikkati çekti.

Lille'in Toulouse karşısında aldığı 1-0'lık galibiyette 9 kurtarışa imza atan Berke, takımının başarısında kilit rol oynadı. Bu sezon toplam 5 resmi karşılaşmada 450 dakika süre alan kaleci, kalesinde 5 gol görürken 3 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

MİLLİ TAKIM TERCİHİ TARTIŞILIYOR

Dünya Kupası öncesi dönemden bu yana A Milli Takım kadrosunda yer bulamayan kalecinin Fransa'daki istikrarlı yükselişi, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararlarını yeniden gündeme getirdi. Açıklanan son milli takım aday kadrosunda Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor) ve Uğurcan Çakır (Galatasaray) yer aldı.

Avrupa'nın beş büyük liginden birinde düzenli forma giyen ve kendi takımında ayın oyuncusu seçilen Berke'nin dışarıda kalması, milli takımdaki kaleci rotasyonu kriterleri üzerine spor kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.