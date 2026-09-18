Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında TÜMOSAN

Konyaspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar gol bulamayarak sahadan birer puanla ayrıldı.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Kasımpaşa puanını 10'a çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Galatasaray ile birlikte ligin mağlubiyet yüzü görmeyen iki ekibinden biri konumunda bulunuyor.

KONYASPOR İLK BERABERLİĞİNİ ALDI

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşan Konyaspor ise bu hafta hanesine bir puan daha yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip, ligdeki ilk beraberliğini elde ederek toplam puanını 4'e yükseltti.

MİLLİ ARA SONRASI ZORLU FİKSTÜR

Takımların gelecek hafta oynayacağı maç programı da netleşti. Kasımpaşa, milli maçlar için verilecek aranın ardından deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise 7. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir'i konuk edecek.