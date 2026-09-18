Dünyanın en tanınmış yatırımcılarından 96 yaşındaki Warren Buffett, 1970 yılından bu yana sürdürdüğü Berkshire Hathaway şirketinin başkanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. Alınan karara göre, Buffett bundan sonra şirkette onursal başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam edecek. Başkanlık koltuğuna ise hemen geçerli olmak üzere oğlu Howard Buffett oturacak.

Yeni başkan Howard Buffett, 1993 yılından bu yana Berkshire Hathaway yönetim kurulunda üye olarak yer alıyordu. Şirket yönetiminde uzun süredir beklenen bu bayrak değişimi, holdingin gelecekteki yönetimi açısından atılmış nihai adım olarak kayıtlara geçti.

GREG ABEL BEKLENTİLERİ AŞTI

Geçtiğimiz yılın sonlarında CEO'luk görevini Greg Abel'e devreden Warren Buffett, hissedarlara gönderdiği mektupta bu geçiş sürecinin detaylarını paylaştı. Şirket açıklamasına göre Buffett, Abel'in CEO olarak gösterdiği performansın beklentilerini aştığını ve önemli kararların zaten bir süredir Abel tarafından alındığını belirtti. Efsanevi yatırımcı, yönetimdeki geçiş sürecini tamamlamak için en doğru zamanın geldiğini vurguladı.

Berkshire Hathaway CEO'su Greg Abel ise yaptığı değerlendirmede, Buffett'ın Amerikan iş dünyasındaki etkisinin eşi benzeri bulunmadığını aktardı. Abel, şirketin temelinde yatan kültür ve değerlerin, Buffett'ın vizyonuyla şirketin merkezinde kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

YARIM ASIRLIK YÖNETİMDE YENİ DÖNEM

Berkshire Hathaway'in zirvesinde yaşanan bu görev değişimi, finans dünyasının yıllardır yakından takip ettiği titiz bir halefiyet planının son aşamasını oluşturuyor. Şirketin operasyonel yükünü önce CEO atamasıyla devreden Buffett, başkanlık görevini de oğluna bırakarak dünyanın en değerli yatırım şirketlerinden birinde yarım asırlık fiili liderlik dönemini kademeli ve planlı bir şekilde sonlandırmış oldu.