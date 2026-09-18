İNŞAAT sektöründeki yapı malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları, Çantaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Canan tarafından kamuoyuna açıklandı. Canan, sektörün üzerindeki maliyet baskısının ve satışlardaki daralmanın ulaştığı boyutları şu rakamlarla özetledi: “PVC boru malzemeleri yüzde 40 ile yüzde 55 arası, seramik ve vitrifiye ürünleri yüzde 40 ile yüzde 50 arası, inşaat boyaları yüzde 30 ile yüzde 40 arası,

yapı kimyasalları yüzde 25 ile yüzde 35 arası artarken; satışlarda yaşanan düşüş oranı ise yüzde 60'ları buldu. Hazır beton cephesinde de manzara farklı değil. Son bir yılda beton fiyatları yüzde 40 civarında artış göstererek doğrudan maliyetlere yansıdı. Taşeron işçilikte de tablo değişmezken; artan asgari ücret, vergi ve SGK primleri sektöre ağır bir yük getirdi. Özellikle nitelikli eleman ve usta ücretlerinde yaşanan astronomik artışlar, bazı meslek gruplarında yüzde 200'ü aşarak maliyetlerin tırmanmasında başrol oynadı.

YABANCIYA KOTA VE DARALAN PİYASA

Ani bir kararla Alanya'nın yabancı nüfusun en yoğun olduğu Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak mahallelerinin ikamet iznine kapatılması, bölgede oldukça sancılı bir dönemi tetikledi. Maliyetlerin zirve yaptığı bu dönemde yabancı alımına getirilen kısıtlamalar arz-talep dengesini altüst etti. Yabancı yatırımcının ani çekilmesiyle piyasadaki hareketlilik tamamen durdu. Her ne kadar uzun bir aranın ardından Haziran 2026 başında alınan yeni bir kararla bu mahallelerde ikamet izni başvuruları yeniden açılmış olsa da sektörde beklenen canlılık ve toparlanma bir türlü gerçekleşmedi. Yeni konut üretimi durma noktasına gelirken, mevcut stoklar da alıcı bulmakta büyük zorluk yaşamaya devam ediyor.

FİYATLAR ÇAKILDI SATIŞLAR DURDU

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Alanya Temsilcisi Emrah Yeşilkaya, gayrimenkul sektöründeki tezat tabloya dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: "Gayrimenkul sektöründe bugün dikkat çekici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta arsa, işçilik ve inşaat girdilerinde ciddi maliyet artışları yaşanırken, diğer tarafta özellikle döviz bazında gayrimenkul fiyatları birkaç yıl öncesinin dahi altına gerilemiş durumda. Bundan 3-4 yıl önce Alanya’da 100–110 bin Euro seviyelerinde sattığımız 1+1 daireler, bugün 60–70 bin Euro seviyelerinde dahi alıcı bulmakta zorlanıyor." Yeşilkaya, sektörün temel probleminin yalnızca fiyattan ibaret olmadığını; yüksek faiz, finansmana erişim problemleri, yabancı yatırımcı sayısındaki düşüş ve geçmiş dönem ikamet politikalarının bileşkesi olduğunu vurguladı. Alanya'nın hala güçlü bir marka olduğunu belirten Yeşilkaya, yatırımcı güvenini tazeleyecek ve yabancı talebini yeniden canlandıracak acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Gelinen noktada Alanya emlak ve inşaat sektörünün önünü görebilmesi için maliyet enflasyonu ile talep yetersizliğinin aynı anda ele alınması gerekiyor. Üreticinin yeni projeye başlayamadığı, yatırımcının ise zararına elden çıkardığı gayrimenkullerle dolu bu kriz ortamında, yabancıya ikamet izni açılsa da tüm paydaşların katılımıyla kapsamlı bir vizyon oluşturulması bekleniyor.

‘HİSSETTİĞİMİZ MALİYET ARTIŞI RESMİ RAKAMLARDAN DAHA YÜKSEK’

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, piyasanın hissettiği maliyet artışının açıklanan resmi rakamlara göre daha derin hissedildiğine işaret ettiği açıklamasında, “Maliyetler açısından biz devletin açıkladığı veriler doğrultusunda hareket etmek durumundayız. Ancak bizim sahada gördüğümüz ve hissettiğimiz maliyet artışlarının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlardan daha yüksek olduğu yönünde. Umarım finansal istikrar daha düzgün temellere oturur, herkes açısından daha verimli bir son çeyrek olur” ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi