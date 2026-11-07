Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok bölgede sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı yurt genelinde; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde sağanak bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek rakımlı noktalarda ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.

BATI AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz ile birlikte Batı Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. MGM'nin aktardığına göre, rüzgarın hızı yer yer saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşarak fırtına halini alacak. Bu fırtınanın Antalya ve ilçelerindeki tarımsal faaliyetler ile deniz ulaşımına muhtemel etkisi yakından takip ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Hava tahmin raporunda, yağışların özellikle Batı ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacağı duyuruldu. Bölge halkının ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması önem taşıyor.