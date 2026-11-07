BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde turizm başkenti Antalya’da düzenlenecek. Tarihi zirve öncesinde kentte hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Projeler Geliştirme Kurulu Başkanı, gazeteci ve yazar Ahmet Külekçi ile Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Antalya Başkanı Cahit Urfan, Antalya Valisi Hulisi Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında zirvenin hem Antalya turizmine hem de Türkiye’nin uluslararası alandaki prestijine büyük katkı sağlayacağını belirten Ahmet Külekçi, Vali Hulisi Şahin’in konuya gösterdiği hassasiyete ve yoğun gayrete dikkat çekti. Külekçi, "Birçok festival, kongre ve sempozyuma ev sahipliği yapan Antalya bu zirveyi de alnının akıyla atlatacaktır" dedi.

VALİ ŞAHİN’DEN KGK’YA VE MEHMET ALİ DİM’E ÖVGÜ

Kasım ayında COP31'in yanı sıra Kültür Yolu Festivali ve Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile son derece yoğun bir gündeme sahip olan Antalya, aynı zamanda Alanya’da KGK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev bir buluşmaya da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Alanya Buluşması'nın önemine vurgu yapan Antalya Valisi Hulisi Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Yabancı ve yerli yüzlerce gazeteci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarını Alanya’da buluşturan, Türkiye medyasını her platformda en güzel şekilde temsil eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ekibini kutluyorum. Çok güzel işlere imza atıyorlar."

Kaynak: KGK BÜLTEN