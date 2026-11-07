Alanya’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Avsallar Mahallesi'nde araçla çöp toplama hizmetini aksatmadan sürdüren Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, zor hava koşullarına rağmen görevlerini yerine getirerek örnek bir çalışma sergiledi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, emekleriyle örnek olan personeli makamına davet etti. Türkay Baydaş, Berkan Yavuz Uyar, Faruk Şahin ve Süleyman Şahin'in yer aldığı buluşmaya, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni de katıldı.

EMEKLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VE İKRAMİYE

Personelle yakından ilgilenen Başkan Özçelik, zor hava koşullarına rağmen görev bilinciyle çalışan belediye emekçilerine teşekkür etti. Alanya’nın, işini sahiplenen ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren çalışanlara ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Özçelik, personelin davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Çalışanların emeklerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini de vurgulayan Başkan Özçelik, dört personele teşekkür belgesi hazırlanması ve ikramiye verilmesi talimatını verdi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN