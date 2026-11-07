İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda artan şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla ateşli silahlar yönetmeliğinde köklü bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Katıldığı bir televizyon yayınında yeni düzenlemelerin detaylarını paylaşan Çiftçi, çocukların evdeki silahlara erişimini engellemek için ruhsat sahiplerine çelik kasa mecburiyeti getirileceğini bildirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile dört aydır ortak bir güvenlik çalışması yürütülüyor. Yedi bakanlığın imzaladığı protokol kapsamında, halihazırda 611 müfettişin sahada denetim yaptığı aktarıldı. İçişleri, polis ve jandarma müfettişleri, okullardaki mevcut tedbirlerde herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığını yerinde inceliyor.

ALMANYA MODELİ UYGULANACAK

Yeni yasal düzenlemeyle birlikte, ruhsatlı silahların ev ortamında çocukların ulaşamayacağı standartlara sahip alanlarda muhafaza edilmesi yasal bir zorunluluk haline gelecek. Bakan Çiftçi'nin aktardığına göre, yasa tasarısı hazırlanırken Almanya'daki güvenlik prosedürleri örnek alındı. Silah ve bıçakları kapsayan kanun değişikliğiyle bireysel silahlanmadaki muhafaza şartları yeniden belirlenmiş olacak.

RUHSAT ÖNCESİ EVDE DENETİM YAPILACAK MI?

Çelik kasa şartının yürürlüğe girmesiyle birlikte, silah ruhsatı alma süreçlerinde fiziki denetim aşamasının da devreye girmesi öngörülüyor. Referans alınan Almanya örneğinde olduğu gibi, emniyet birimlerinin ruhsat onayı vermeden önce başvuru sahibinin ikametine giderek kasanın varlığını ve güvenliğini yerinde kontrol etmesi planlanıyor. Bu adımın, çocukların silaha erişimini sıfıra indirmesi ve bireysel silahlanma prosedürlerini önemli ölçüde sıkılaştırması bekleniyor.