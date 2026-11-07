Antalya'da 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 7 ilçede yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek. Antalya Valiliğinin onayıyla alınan karar kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerindeki öğrenciler derslerini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sürdürecek. Uygulama, 319 bin 356 öğrenci ile 29 bin 612 öğretmeni kapsayacak.

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK?

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı resmî duyuruya göre uzaktan eğitim kararı Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerinde uygulanacak.

Karar, belirtilen ilçelerdeki resmî ve özel okul öncesi eğitim kurumlarını, ilkokulları, ortaokulları ve liseleri kapsıyor. Öğrenciler 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günlerinde okula gitmek yerine eğitim faaliyetlerine EBA üzerinden katılacak.

ALANYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliğinin COP31 Liderler Zirvesi kapsamında aldığı iki günlük uzaktan eğitim kararında Alanya yer almıyor. Resmî duyuruda yalnızca 7 ilçe sayılırken Alanya ve Gazipaşa için uzaktan eğitime geçilmesine yönelik bir karar açıklanmadı.

Bu nedenle Alanya'daki öğrenciler ve veliler açısından 11-12 Kasım tarihlerine ilişkin il genelinde geçerli bir tatil kararı bulunmuyor. Açıklanan uygulama yalnızca belirlenen ilçelerdeki eğitim kurumlarını kapsıyor.

319 BİN ÖĞRENCİ VE 29 BİN ÖĞRETMENİ İLGİLENDİRİYOR

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre iki günlük uzaktan eğitim uygulamasından 319 bin 356 öğrenci ve 29 bin 612 öğretmen etkilenecek. Böylece toplam 348 bin 968 öğrenci ve öğretmenin eğitim faaliyetleri iki gün boyunca dijital ortamda yürütülecek.

Antalya Valiliği tarafından onaylanan düzenlemenin amacı, COP31 Liderler Zirvesi sırasında oluşabilecek trafik yoğunluğunun öğrenci ve öğretmenlerin ulaşımını aksatmasını önlemek. Eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için yüz yüze dersler yerine EBA sistemi kullanılacak.

EBA ÜZERİNDEN EĞİTİM NASIL YAPILACAK?

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanacak uzaktan eğitim için hazırlık ve etkinlik planı yayımladı. Öğrenciler ve öğretmenler, ders süreçlerini Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı üzerinden takip edecek.

Müdürlüğün resmî internet sitesinde öğretmen ve öğrenciler için EBA kullanım kılavuzu da erişime açıldı. Uzaktan eğitim hazırlık planı ile derslere ilişkin uygulama ayrıntıları aynı duyuru üzerinden incelenebiliyor.

Personel uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ise Antalya Valiliğinin 2026/11 sayılı genelgesi kapsamında yürütülecek. Okul yöneticileri ve öğretmenler, görevlerine ilişkin ayrıntıları genelge ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayımladığı belgelerden öğrenebilecek.

COP31 ZİRVESİNE 100 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı kapsamında Antalya'da gerçekleştirilecek organizasyona 197 ülkeden yaklaşık 100 bin katılımcının gelmesi bekleniyor.

Uluslararası katılımın oluşturacağı ulaşım hareketliliği nedeniyle özellikle zirveyle bağlantılı güzergâhlarda trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Yedi ilçede uzaktan eğitime geçilmesi de bu kapsamda alınan önlemler arasında bulunuyor.

ANTALYA'DA COP31 İÇİN EĞİTİM HAZIRLIKLARI EKİM AYINDA BAŞLADI

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmî kayıtlarına göre COP31 hazırlıkları kapsamında 16 Ekim 2026 tarihinde Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezinde eğitim koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Toplantıda konferans sürecinde eğitim kurumlarının üstleneceği görevler ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Aynı dönemde EXPO 2016 Antalya Fuar Alanı'nda hazırlanan Türkiye İklim Okulunda da incelemeler gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün katılımıyla yürütülen çalışmalarda çocuklara ve gençlere yönelik iklim, çevre ve sürdürülebilirlik eğitimleri değerlendirildi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDECEK?

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki günlük uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin 2026/11 sayılı genelgeyi, EBA kullanım kılavuzunu ve 11-12 Kasım hazırlık planını resmî internet sitesinde yayımladı.

Öğrenciler ve veliler, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilere antalya.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Derslerin yürütülmesine ilişkin okul bazındaki bilgilendirmeler de ilgili eğitim kurumlarından takip edilebilecek.