ABD ara seçimleri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt tabelalarına yansıdı. Akaryakıt sektörü verilerine göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,47 liralık indirim uygulandı.

ABD ara seçimlerinin tamamlanması ve İran'daki çatışma ortamının sona erebileceğine dair beklentiler, uluslararası petrol piyasalarında aşağı yönlü bir baskı yarattı. Varil fiyatlarındaki bu hızlı geri çekilme, yurt içindeki motorin fiyatlarında beklenen indirimi beraberinde getirdi.

YENİ FİYATLAR 100 LİRANIN ALTINDA

Gece yarısı devreye giren 5,47 TL'lik indirimin ardından, motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde önemli bir eşik olan 100 liranın altına geriledi. Güncel pompa fiyatlarına göre motorinin litresi İstanbul'da 95,09 TL, Ankara'da 96,16 TL ve İzmir'de 96,47 TL seviyesinden satılmaya başlandı. Doğu illerindeki ortalama fiyat ise 97,89 TL olarak tabelalara yansıdı.

FİYAT DÜŞÜŞÜNÜN ARKA PLANI

Uluslararası enerji piyasası raporlarına göre, brent petrol ve döviz kurundaki mevcut seyir akaryakıt fiyatlarının temel belirleyicisi olmaya devam ediyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla oluşan bu indirim dalgasının, küresel arz dengesine bağlı olarak önümüzdeki süreçte piyasalardaki genel enflasyonist baskıyı da hafifletmesi öngörülüyor.