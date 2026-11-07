Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini hızlandıran Moldova, vize politikasında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Moldova Başbakanı Vasile Tofan tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin vatandaşları için vizesiz seyahat dönemi sona erecek.

AB standartlarına uyum sağlamak amacıyla atılan bu adım kapsamında, şu an sadece çipli kimlik belgesiyle giriş yapılabilen ülkeye ilerleyen dönemde ancak vizeyle seyahat edilebilecek. Düzenlemeden etkilenecek 11 ülkenin tamamı henüz resmi olarak duyurulmasa da, listede Türkiye ile birlikte Rusya, Belarus, Azerbaycan ve Kazakistan'ın yer aldığı aktarıldı.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başbakan Tofan, vize zorunluluğunun yürürlüğe gireceği net bir tarih paylaşmadı. AB kurallarının gerektirdiği kararları almak zorunda olduklarını vurgulayan Tofan, üyelik sürecindeki uyum adımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

MEVCUT SEYAHATLER NASIL ETKİLENECEK?

Alınan karar henüz resmiyet kazanmadığı için mevcut durumda Türkiye ile Moldova arasındaki vizesiz seyahat anlaşması geçerliliğini koruyor. Türk vatandaşları, yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlik kartlarıyla Moldova'ya seyahat etmeye devam edebilecek. Yakın zamanda seyahat planı olanların, olası mağduriyetleri önlemek adına resmi kurumların güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.