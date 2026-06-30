Olay, Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında gece saatlerinde yaşandı. İş yerinden yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler Kısa Sürede İş Yerini Sardı

Yangın, kısa sürede büyüyerek çay ocağının büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahaleyle alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi maddi hasar oluştu.

Güvenlik Kameraları Kundaklamayı Ortaya Çıkardı

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde, bir kişinin tanınmamak amacıyla üzerine siyah çöp poşeti geçirdiği ve ardından iş yerine gelerek kundaklama gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaşması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Teknik ve Fiziki Takiple Yakalandı

Görüntüler üzerinden çalışma yürüten polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin A.Ö. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheliye düzenlenen operasyonla ulaşıldı.

Gözaltına alınan A.Ö., emniyete götürülürken hakkında kundaklama suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kundaklama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak eklendi. Polis ekipleri, olayın nedeni ve şüphelinin kundaklamayı hangi amaçla gerçekleştirdiğini tüm yönleriyle araştırıyor. Yaşanan olay, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, iş yeri sahipleri de benzer olaylara karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.