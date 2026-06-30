UEFA tarafından yapılan resmi açıklamada, sarı-lacivertli kulübün 2025 takvim yılına ait kadro maliyeti oranının, belirlenen yüzde 70'lik üst sınırı aştığı belirtildi. Bu nedenle Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB), Fenerbahçe hakkında mali yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Aynı Kapsamda 8 Kulüp Daha Ceza Aldı

Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'nın önemli kulüpleri de aynı kural kapsamında para cezasına çarptırıldı. UEFA'nın açıkladığı listede şu kulüpler yer aldı:

Aston Villa

Chelsea

Newcastle United

Nottingham Forest

Nice

Strasbourg

AEK Atina

Fiorentina

Söz konusu kulüplerin de kadro maliyeti oranlarının UEFA'nın belirlediği sınırları aşması nedeniyle mali yaptırımla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Kadro Maliyeti Kuralı Nedir?

UEFA'nın Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliği kapsamında uygulanan kadro maliyeti kuralı, kulüplerin futbolcu maaşları, bonservis amortismanları ve menajer komisyonları gibi giderlerinin gelirlerine oranının belirlenen sınırı aşmamasını öngörüyor.

2025 yılı için bu oran yüzde 70 olarak uygulanırken, sınırın aşılması halinde kulüplere para cezası ve ihlalin boyutuna göre ek yaptırımlar uygulanabiliyor.

UEFA'nın kararıyla birlikte Fenerbahçe, 2025 mali dönemi kapsamında kadro maliyeti limitini aşması nedeniyle 7 milyon euro para cezası ödeyecek.