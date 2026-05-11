Alanya'nın dünyaca ünlü eğlence mekanı Club Summer Garden, 2026 yaz sezonuna görkemli bir açılış partisiyle merhaba dedi. Eğlence severlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye adeta akın yaşandı. Mekanın girişinde uzun kuyruklar oluşurken, yaz sezonunun en iddialı açılışlarından biri gerçekleşti

YAZ sezonunun ilk büyük partisinde Alanya cemiyet hayatının tanınmış simaları da yerini aldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede misafirler, müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı. Enerjinin bir an olsun düşmediği açılışta konuklar gece boyunca doyasıya eğlendi. Açılış gecesinde sahne alan DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar, canlı performanslarıyla geceye damga vurdu. Çaldıkları hareketli parçalarla eğlencenin temposunu zirveye taşıyan ikili, dans pistini sabaha kadar doldurdu. İşletme Müdürü Erhan Başsav ise açılış gecesine katılan misafirlere teşekkür ederek, "Summer Garden olarak bu yaz yine birbirinden özel konser ve partilere ev sahipliği yapacağız. Bizi izlemeye devam edin" dedi. Muhteşem atmosferi ve yoğun katılımıyla dikkat çeken açılış gecesi, Alanya'da yaz eğlencesinin başladığının da habercisi oldu. Cemali AYDINOĞLU