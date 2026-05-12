Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki ana kavşakta günlerdir devam ettiği belirtilen su sızıntısı, vatandaşların tepkisini çekti. Yolun orta kısmında asfalttan çıkan suyun hem israfa yol açtığı hem de asfaltı bozarak sürücüler için risk oluşturduğu ifade edildi.

HASTANE KAVŞAĞINDA TEHLİKE BÜYÜYOR

İddiaya göre kavşaktaki patlak borudan çıkan su, asfaltın altında boşluk oluşturdu. Zamanla büyüyen çukurlar nedeniyle özellikle motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşadığı belirtildi. Bölgeden geçen sürücüler, araçların alt takımlarının zarar gördüğünü savunuyor.

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu noktada zeminin kaygan hale geldiği görülürken, çevrede biriken suyun hastane girişine yakın bölgelerde çamur oluşturduğu ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN ASAT’A TEPKİ

Bölge esnafı ve sürücüler, sorunun yaklaşık iki haftadır devam ettiğini öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, “Burası Alanya’nın en yoğun kavşaklarından biri. Her gün yüzlerce araç geçiyor. Su günlerdir boşa akıyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Özellikle Alanya hastane kavşağındaki su sızıntısı nedeniyle trafikte ani manevraların arttığı, bunun da olası kazalara davetiye çıkardığı ifade ediliyor.

ASFALTTA ÇÖKME RİSKİ OLUŞTUĞU İDDİASI

Bölgedeki sürücüler, sürekli akan su nedeniyle asfaltın bazı noktalarında çökme belirtileri oluştuğunu dile getirdi. Yol yüzeyindeki deformasyonun her geçen gün arttığı görülürken, vatandaşlar kalıcı çözüm için ASAT ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesini istedi.

Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT’tan resmi bir açıklama yapılmadı.