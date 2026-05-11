Alanya’da yaz havası etkisini göstermeye başladı. 11 Mayıs Pazartesi günü kent genelinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava hissedilecek. Meteoroloji verilerine göre gün içerisinde hava sıcaklığı 18 ila 26 derece arasında değişecek.

Sabah saatlerinde daha serin başlayan hava, öğleye doğru sıcaklık ve nemin birlikte yükselmesiyle ağırlaşacak. Özellikle uzun süre güneş altında kalan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Zaman zaman güneşin etkisini artıracağı tahmin edilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla olabilir.

Rüzgârın yaklaşık 7 kilometre hızla esmesi beklenirken, bu seviyenin sıcak havayı dağıtmak için yeterli olmayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle sahil kesimlerinde nem oranının daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARIDA KALACAKLAR DİKKAT

Alanya sıcak hava uyarısı kapsamında uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında uzun süre güneş altında kalınmamasını öneriyor. Açık renkli kıyafet tercih edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve güneş koruyucu kullanılması tavsiye ediliyor.

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı Alanya’da sıcak hava nedeniyle sahil bölgelerinde yoğunluk oluşabileceği de belirtiliyor.