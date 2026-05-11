Çılgın Sayısal Loto sonuçları için beklenen açıklama geldi. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanan 9 Mayıs 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mayıs Cumartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişte çıkan rakamlar şu şekilde açıklandı:

17 - 25 - 28 - 53 - 72 - 79

Joker Numara: 61

Süperstar: 45

İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI AÇILDI

Çekilişin ardından vatandaşlar, Milli Piyango Online ikramiye sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler ve dağıtılan ödül tutarları, resmi sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto’da 1’den 90’a kadar numaralandırılmış toplar arasından seçilen 6 sayıyı doğru tahmin eden kişiler büyük ödülün sahibi oluyor.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Haftalık olarak düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve Milli Piyango TV’nin resmi yayın kanallarından canlı yayınlanıyor. Özellikle Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı her çekiliş sonrası yoğun ilgi görüyor.