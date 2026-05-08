Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) vergi politikaları ve gelir dağılımı eşitsizliklerini eleştirmek amacıyla yayına aldığı yeni internet sitesi kapatıldı. İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığına göre, 'akpden.com' alan adlı platforma erişim yasağı getirildi.

KARARIN GEREKÇESİ NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kamuoyuna duyurulan platformda, Türkiye genelindeki vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının elden çıkarılma süreçlerine dair veriler yer alıyordu. İlgili derneğin yaptığı açıklamada, söz konusu internet sitesinin milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendiği bildirildi.

ALANYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Vergi adaleti ve kamu kaynaklarının kullanımı tartışmaları, ekonomisinin büyük bölümü turizm, tarım ve hizmet sektörüne dayanan Alanya gibi bölgelerde yakından takip ediliyor. Özellikle yerel esnaf ve işletmecilerin vergi yükü konusundaki hassasiyeti, bu tür ulusal çaptaki politik ve ekonomik tartışmaların yerelde de muhtemel etki yaratarak geniş yankı bulmasına neden oluyor.