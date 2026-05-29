Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kaza, aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Kazada baba Veysel Coşkun ve bir çocuğu ile diğer araçta bulunan yaralıların tedavisi sürüyor.

KAZA ÇELİK KÖYÜ MEVKİSİNDE OLDU

Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Veysel Coşkun’un kullandığı 55 AV 926 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Kazada sürücüler Veysel Coşkun ve Serkan S. ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun ve Buse K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Coşkun ile çocukları Muhammed Burak Coşkun ve Deniz Aren Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Baba Veysel Coşkun, oğlu Emir Mirza Coşkun ve diğer otomobilde bulunan iki yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.