Osmaniye’de akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Üç aracın karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi’ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan 8 kişi ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların çarpışması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.