CHP’de 2 Mart lansmanı öncesi kritik toplantı: Ekonomi odaklı saha stratejisi masada, gözler ise Ekrem İmamoğlu’nun adaylık sürecinde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Toplantıda, 2 Mart’ta yapılması planlanan lansman organizasyonunun hazırlıkları ve seçim kampanyasının yol haritası ele alınıyor. Parti kaynaklarına göre lansmanla birlikte seçim süreci fiilen başlatılacak.

CAO bünyesinde oluşturulan 350 kişilik ekip de kamuoyuna tanıtılacak. Kurmaylar, kampanya sürecinde hükümet programının ana çerçevesinin netleşeceğini ve saha çalışmalarının hız kazanacağını belirtiyor.

“SAHADA OLACAĞIZ” MESAJI VERİLDİ

Parti yönetimi, 2 Mart sonrasında özellikle il ve ilçe örgütlerinin daha yoğun bir saha temposuna geçmesini planlıyor. Mart ayının sonuna doğru çarşı ve pazar ziyaretlerinin artırılması hedefleniyor. Seçim kampanyasında emekliler ve asgari ücretlilere yönelik ekonomik vaatler ön plana çıkarılacak.

Hazırlanan broşürlerin sahada dağıtılması, yüz yüze temasın artırılması ve doğrudan iletişim stratejisinin güçlendirilmesi planlanıyor. Ekonomik başlıkların merkezde olması tesadüf değil. Çünkü bugün pazara çıkan bir emekli, fileyi doldurmakta zorlanıyor. Asgari ücretli için kira, fatura, mutfak masrafı artık hesap kitap işi değil; ay sonuna kadar dayanma meselesi.

Bazı partililer, “Bu seçim ekonomide yaşanan sıkışmışlığın seçimi olacak” yorumunu yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE SAHAYA İNİYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Özgür Özel’in de yoğun bir saha programı olacak. Esnaf ziyaretleri, mahalle buluşmaları ve doğrudan temas kampanyanın temel ayaklarından biri haline getirilecek. Parti yönetimi, televizyon programlarından çok sokak temasının belirleyici olacağını düşünüyor.

Bu noktada CHP’nin özellikle büyükşehirlerde ve ekonomik daralmayı daha sert hisseden kesimlerde görünürlüğünü artırması bekleniyor.

İMAMOĞLU ADAY OLABİLECEK Mİ?

Toplantının en kritik başlığı ise Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreci. Diploma iptaline ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Parti kaynakları, süreç tamamlanmadan net bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu ifade ediyor.

CHP’li hukukçulara göre, seçim takvimi işlerken başvuru yapılması halinde aday yeterliliği konusunda son kararın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verileceği belirtiliyor.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ama Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil” ifadelerini kullanmıştı. Özel ayrıca, Mansur Yavaş’ın aday olmak istemesi halinde bunun önünde bir engel bulunmadığını söylemişti.

CHP’de kampanya düğmesine basılmış görünüyor. Ancak adaylık meselesi netleşmeden… süreç nasıl şekillenecek, önümüzdeki haftalar belirleyecek.