​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle bir açıklama yaparak hem İslam âleminin mübarek ayını kutladı hem de derinleşen ekonomik krize dikkat çekti. Sarıca, iftar sofralarının her geçen yıl daha da boşaldığını vurgulayarak, iktidarı gerçekleri görmeye davet etti.

‘RAMAZAN ARTIK BİR HESAP MESELESİ’

​Ramazan’ın sadece ibadet değil, aynı zamanda bir vicdan muhasebesi ayı olduğunu belirten Sarıca, halkın büyük bir kısmının bu ayı buruk karşıladığını ifade etti. Sarıca, "Eskiden Ramazan alışverişi bir sevinç vesilesiydi, şimdi birçok aile için ciddi bir hesap meselesi haline gelmiştir. Bereketin yerini ne yazık ki geçim sıkıntısı almıştır" dedi.

‘RAKAMLARLA VAHAMETİNİ GİZLEYEMEZSİNİZ’

​Gıda enflasyonu ve artan maliyetler üzerinden hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Sarıca, şu verileri paylaştı: Gıda enflasyonunda resmi verilerin bile yüzde 30’ların üzerinde olduğunu, temel ürünlerde ise bu oranın çok daha yüksek seyrettiğini belirtti.

​Çiftçinin mazot, gübre ve yem kalemlerindeki yüzde 30’u aşan artışlar nedeniyle daha toprağı sürerken zarar ettiğini vurguladı.

​TÜİK ELEŞTİRİSİ: "TÜİK’in sepetini kimse bilmiyor. Rakamlarla oynayarak vahameti gizleyebileceklerini sanıyorlar" sözleriyle resmi verilerin güvenilirliğini sorguladı.

‘EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ ÇIKMAZDA’

​Sarıca, hayat pahalılığının toplumsal yansımalarına değinerek; emeklilerin torunlarına harçlık veremez hale geldiğini, asgari ücretlilerin ise en temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu tablonun sadece bir fiyat artışı değil, yanlış kurgulanmış bir üretim modeli meselesi olduğunun altını çizdi. ​ Sarıca, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Milletimizin yükünü hafifletecek adımların bir an evvel atılmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, bu zor şartlara rağmen huzurlu, hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum."



