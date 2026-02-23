Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) tarafından dün akşam düzenlenen iftar yemeği, yoğun katılımla gerçekleşti. Tüm Alanyalı vatandaşların davetli olduğu etkinlikte, DMD kas hastası Taha Miraç’ın tedavi masraflarına katkı sağlamak amacıyla vatandaşlara zarflar dağıtıldı. Ayrıca, dernek başkanı Kemal Yetkin, Taha Miraç için Alanya’daki kurum ve yetkililerden destek talebinde bulunarak yardım sözü aldı. Vatandaşlar da duyarlılık göstererek kampanyaya destek verdi.

‘BİR ANNE OLARAK SİZLERDEN DESTEK BEKLİYORUM’

Taha Miraç’ın annesi Şengül Kevkir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “ALSEV Başkanı Kemal Bey’e çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen gün canlı yayında destek verdiler, bugün de burada müthiş bir destekle devamını getirdiler. Bizim sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bir anne olarak sizlerden destek bekliyorum” dedi.

‘YEMEK BÜTÇELERİNİ TAHA MİRAÇ’A AYIRALIM’

Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Alanya Şube Başkanı Kemal Yetkin ise, “Taha Miraç’ın annesi Şengül Hanım burada. Madem bu sene yemekler verilmeyecek, yemek bütçesinin bir kısmını Taha Miraç’a ayıralım” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)