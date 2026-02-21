AK PARTİ Sahada inceleme ve hizmet seferberliği AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, haftaya felaketin izlerini sürerek başladı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve yönetimi, aşırı yağışlar sonrası derelerin taştığı ve büyük yıkımın yaşandığı bölgelerde vatandaşların yanında oldu. HEYET İNCELEMESİ Antalya Milletvekilleri Tuğba Vural Çokal, Mustafa Köse, Kemal Çelik, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Genel Merkez Koordinatörü Mustafa Toklu ile Küçükhasbahçe ve Dim Çayı bölgelerinde incelemeler yapıldı. DSİ Bölge Müdürü Özhan Erdanışman ile bölge yerinde denetlendi. HİZMET ENVANTERİ İçişleri Bakanlığı tarafından Alanya Emniyet ve Jandarma teşkilatına kazandırılan 15 yeni aracın hizmete alınma törenine katılım sağlandı. ATATÜRK MESAİSİ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 91. yıl dönümü törenlerine ve Kültür Merkezi'ndeki programlara tam kadro iştirak edildi. Teşkilat, "nöbetçi başkan" uygulamasıyla haftayı yoğun bir tempoda kapattı.

CHP Ankara çıkarması ve saha çalışmaları Şiddetli yağışlar CHP İlçe örgütünün de bir numaralı gündemiydi. Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve ilçe örgütü, felaketten etkilenen bölgelere ve özellikle Dim Çayı sakinlerine "geçmiş olsun" ziyaretleri gerçekleştirdi. ANKARA TEMASLARI Başkan Bülent Kandemir önderliğinde Ankara'ya çıkarma yapan örgüt, grup toplantısına katılarak Genel Başkan Özgür Özel ve bölge milletvekilleriyle görüştü. ETKİNLİKLER 26. kez düzenlenen ADD "Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım" etkinliğine ve Atatürk'ün Alanya'ya geliş törenlerine katılım sağlandı. Haftalık olağan yönetim toplantısıyla saha çalışmaları planlandı.

MHP Esnaf ziyaretleri ve 'Komşum' programı MHP İlçe Teşkilatı hem sel mağdurlarının yanında oldu hem de sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdi. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül'ü temsilen yönetim kurulu üyeleri, Kadıpınarı ve Dim Çayı'nda zarar gören esnafı ziyaret etti. SİYASİ HAREKETLİLİK Hafta başında yaşanan yoğun üyelik başvurularıyla dikkat çeken teşkilat, "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Elikesik, Fığla, Sugözü ve Kadıpaşa mahalle muhtarlarını ziyaret etti. GELENEKSEL TÖRENLER Başkan Sünbül, katıldığı düğün ve nişanlarda genç çiftlere Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdim etti. Ayrıca ALKÜ'deki Sağlık Turizmi paneline ve Atatürk'ü anma törenlerine katılım sağlandı. RAPOR SUNUMU Başkan Sünbül, Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş'i ziyaret ederek faaliyet raporlarını takdim etti.

İYİ PARTİ "Yaralar bir an önce sarılmalı" İYİ Parti Teşkilatı, felaketin yaralarının sarılması için sahadaydı. Başkan Hilmi Er ve yönetimi, Dim Çayı bölgesi dahil selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak yetkililere çağrı yaptı. ZİYARET VE KABULLERİ Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Genel Kurulu'na katılan Er, AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar ve yönetimini de makamında ağırladı. RESMİ TÖRENLER Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 91. yılı törenlerinde yer alan ekip, haftayı yoğun mesai trafiğiyle tamamladı.

SAADET PARTİSİ (Fotoğraf: Hüseyin Sarıca) Mağdur esnafa vergi muafiyeti talebi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, haftalık basın açıklamalarıyla hem Alanya hem de ülke gündemini değerlendirdi. Ekonomik Çağrı: Sel felaketinden zarar gören esnaflar için belediyeye seslenen Sarıca; eğlence vergisi, işgaliye bedeli, ilan ve reklam vergisi gibi kalemlerde 2026 yılı için muafiyet veya erteleme talep etti. Emekli ve dar gelirlinin sesi olmaya devam etti.

ZAFER PARTİSİ "Milli egemenlik ve kalkınma" Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, sel felaketinin nedenlerine ve sonuçlarına dikkat çekti. AFET ANALİZİ Arıkan, baraj kapaklarının açılması sonucu Dim Çayı ve Oba Çayı'nda meydana gelen yıkımın işletmeleri kullanılamaz hale getirdiğini vurgulayarak yardım çağrısında bulundu. TARİHİ VURGU Atatürk'ün Alanya ziyaretini milli egemenlik ve çağdaşlaşmanın somut bir göstergesi olarak tanımlayan Arıkan, aktif saha çalışmalarıyla haftayı kapattı.

ANAHTAR PARTİ (A PARTİ) Sürpriz doğum günleri ve sosyal mesafe İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetimi hem teşkilat içi motivasyonu hem de saha çalışmalarını bir arada yürüttü. HALKLA İÇ İÇE Dim Barajı'ndaki aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören ev ve iş yerleri için geçmiş olsun mesajı veren Akkuş, düğün ve açılışlarda vatandaşlarla buluştu. BASIN VE MORAL Gazeteciler Zeliha Başar Öner ve Meral Çetiner'i ağırlayan teşkilat, geleneksel sürpriz doğum günlerinde İsa Yüksel ve Mahmut Arılgan için pasta kesti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ "Ses duyurmaya devam" İlçe Başkanı Burhan Dündar ve yönetimi, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirerek saha çalışmalarına odaklandı. Başkan Dündar, Dim Çayı'ndaki felaket sonrası yaraların sarılması gerektiğini belirterek basın açıklamalarıyla partisinin görüşlerini kamuoyuna duyurdu.

Alanya siyaseti, doğanın yıkıcı gücü karşısında "ortak acı" ve Atatürk'ün mirası etrafında "ortak gurur" paydasında buluştu. İktidarıyla muhalefetiyle tüm teşkilatların çizmelerini giyip sel çamuruna girdiği bu yedi gün, yerel siyasetin sadece makamlardan ibaret olmadığını, asıl sınavın "sahada ve darda kalan vatandaşın yanında" verildiğini bir kez daha kanıtladı.

Ankara kulislerinden Dim Çayı'nın kıyısına kadar uzanan bu yoğun mesai, Alanya'nın dinamik ve çözüm odaklı siyasi yapısının 2026 yılındaki en net fotoğrafı oldu.