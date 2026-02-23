23 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler 8 saate kadar sürecek.

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren 23 Şubat 2026 İstanbul planlı elektrik kesintisi listesi açıklandı. Avrupa Yakası’nda toplam 22 ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintisi yapılacak. Çalışmaların büyük bölümü bakım, yeni kablo bağlantısı, trafo merkezi yenileme ve SCADA/OSOS yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor.

22 İLÇEDE PLANLI KESİNTİ

BEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre kesinti uygulanacak ilçeler şunlar:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli.

Bakırköy, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nda ise planlı kesinti bulunmuyor.

KESİNTİLER 8 SAATE KADAR SÜREBİLİR

İstanbul elektrik kesintisi saatleri ilçeye göre değişiyor. Bazı bölgelerde kesinti süresi 3-4 saatle sınırlı kalırken, özellikle Beylikdüzü, Sarıyer, Silivri, Başakşehir ve Arnavutköy gibi ilçelerde enerji kesintisi 8 saate kadar uzayabilecek.

Evden çalışanlar, küçük işletmeler ve sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren esnaf için bu durum doğrudan günlük kazancı etkileyebiliyor. Özellikle uzun süreli kesintilerde internet altyapısı, POS cihazları ve üretim hatları devre dışı kalabiliyor.

Bir gün elektriksiz kalmanın ne demek olduğunu herkes biliyor aslında.

MAHALLE VE SOKAK BAZLI UYGULAMA

Kesintiler mahalle ve sokak bazlı uygulanacak. Öne çıkan bölgeler arasında:

Arnavutköy İmrahor ve İslambey

Beşiktaş Etiler ve Bebek çevresi

Fatih Cibali ve Molla Gürani

Küçükçekmece Gültepe ve Atakent

Sarıyer Zekeriyaköy ve İstinye

Silivri Selimpaşa ve Semizkumlar

Vatandaşların 23 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintisi mahalle listesi için resmi duyuruları kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü saat değişebilir…

VATANDAŞLARA ÖNLEM UYARISI

Planlı kesinti öncesinde elektronik cihazların prizden çekilmesi, asansör kullanımına dikkat edilmesi ve uzun süreli kesintilere karşı taşınabilir aydınlatma bulundurulması öneriliyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının gereksiz açılmaması da gıda güvenliği açısından önem taşıyor.

Kesintilerin planlanan saatten önce tamamlanması halinde enerji daha erken verilebilecek.