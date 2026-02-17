Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, son günlerde Antalya'nın çeşitli ilçelerinde meydana gelen ve vatandaşları mağdur eden olayların ardından yazılı bir açıklama yaptı. Özellikle Alanya'daki Dim Çayı bölgesi ve Kaş ilçesindeki duruma dikkat çeken Kılıç, zarar gören tüm vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

"MAĞDURİYETLER HIZLA GİDERİLMELİ"

Vatandaşların yaşadığı zorlukları yakından takip ettiğini belirten Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Alanya Dim Çayı bölgesi başta olmak üzere, Kaş ilçemizde ve diğer etkilenen yerleşim alanlarında zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Can kaybı yaşanmamasını temenni ediyor, mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesini diliyorum. Dualarımız ve desteğimiz Antalya ile."