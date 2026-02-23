Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kadın personelin mesai bitiş saatini 16.30 olarak uygulayacak. Düzenleme ASAT ve belediye şirketlerini de kapsıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle kadın personele yönelik mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeye göre, belediye bünyesinde görev yapan kadın personelin mesai bitiş saati Ramazan süresince 16.30 olarak uygulanacak.

KADIN PERSONELE RAMAZAN KOLAYLIĞI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre uygulama; Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez birimleri, ASAT Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan kadın çalışanları kapsıyor. Genelge, Başkanvekili Büşra Özdemir imzasıyla yayımlandı.

Genelgede, düzenlemenin kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacağı vurgulandı. Mesai saatlerinin, birim amirleri tarafından yapılacak iş planlamasına göre Ramazan ayı boyunca 16.30 olarak uygulanmasının uygun görüldüğü belirtildi.

HİZMET AKIŞI ETKİLENMEYECEK

Belediye kaynakları, uygulamanın özellikle Ramazan ayında artan aile ve ev içi sorumluluklar dikkate alınarak hayata geçirildiğini ifade etti. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için birim bazlı düzenlemeler yapılacağı kaydedildi.

Ramazan döneminde mesai saatlerinin düzenlenmesi, özellikle belediyede görev yapan kadın çalışanların günlük yaşam planlamasını da doğrudan etkiliyor. Çocuklu çalışanlar için okul çıkış saatleriyle uyum, iftar hazırlığı ve aile içi sorumluluklar gibi konuların da bu kararın arka planında olduğu değerlendiriliyor.

Uygulamanın yalnızca Ramazan ayı süresince geçerli olacağı, sonrasında normal mesai saatlerine dönüleceği bildirildi.