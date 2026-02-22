ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre sarsıntı 7.1 büyüklüğünde kaydedildi ve merkez üssü Kota Belud’un yaklaşık 55 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi — bu, Borneo Adası açıklarında bir noktayı işaret ediyor. Depremin odak derinliği yaklaşık 619,8 kilometre olarak ölçüldü; bu da enerjinin yüzeye ulaşırken büyük ölçüde zayıfladığı anlamına geliyor.

Derin ve güçlü büyüklüğe rağmen ilk değerlendirmelere göre Malezya’da ciddi can veya mal kaybına dair resmi bir rapor bulunmuyor. Ayrıca deprem sonrası tsunami uyarısı da yapılmadı. Bölgede yaşayanlar ve çevre alanlarda sarsıntı hissedilmiş olabilir ama henüz geniş çaplı bir etki rapor edilmedi.

Bölge, Pasifik Ateş Çemberi’nin dışında olmasına rağmen Güneydoğu Asya’nın yerel ve çevresel fay hatları nedeniyle zaman zaman sarsıntılar yaşanabiliyor. Bu büyüklükteki depremler, derinlik nedeniyle genellikle yüzeyde şiddetli hasar bırakmıyor ama uzmanlar her zaman dikkatli olunmasını söylüyor.