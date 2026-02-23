4 bin liralık bayram ikramiyesine yapılacak olası artış bugün Kabine’de değerlendiriliyor. Gözler çıkacak kararda.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, emeklileri yakından ilgilendiren kritik başlıkları gündemine aldı. Özellikle emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı toplantının en çok merak edilen konusu olarak öne çıkıyor.

Milyonlarca emekli, artan gıda ve kira fiyatları karşısında bayram öncesi ek bir artış olup olmayacağını bekliyor. Bayram ikramiyesinde yapılacak olası bir artış, özellikle sabit gelirli vatandaşlar için doğrudan mutfak ve fatura giderlerine yansıyacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI GÜNDEMDE

Toplantıda, halen 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin artırılması ihtimali değerlendirilecek. 2026 yılı enflasyon hedefleri ve bütçe dengesi çerçevesinde bir artış oranı üzerinde çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Ekonomik koşulların emekliler üzerindeki etkisi de masada. Özellikle büyükşehirlerde kira ve temel tüketim harcamalarındaki artış, ikramiyenin alım gücünü düşürmüş durumda. Bu nedenle 2026 Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusu, toplantının en kritik başlıklarından biri haline geldi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Kabine’nin ana gündem maddelerinden biri de “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar olacak. Geçtiğimiz hafta ortak raporunu yayımlayan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı metin ele alınacak.

Özellikle infaz düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE DIŞ POLİTİKA BAŞLIKLARI

Toplantıda ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi, Türkiye’nin İran ve ABD ile yürüttüğü diplomatik temaslar ile Suriye’deki son durum da görüşülecek.

Gazze’de ateşkesin korunması, Ramazan ayında bölgeye insani yardım ulaştırılması ve uluslararası barış gücü önerisi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD’de düzenlenen Barış Kurulu toplantısına ilişkin Kabine üyelerine brifing vermesi bekleniyor.

RAMAZAN DENETİMLERİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine’de ayrıca Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri ile 2026 yılı enflasyonla mücadele adımları ele alınacak. Özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat artışlarının önlenmesine yönelik tedbirler değerlendirilecek.

Bu arada yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek de Kabine toplantısına ilk kez katılıyor.

Kararın toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Emekliler ise, bayram öncesi cüzdanlarını bir nebze rahatlatacak bir artış umuyor…