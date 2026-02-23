​İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sektörün önde gelen yapımcıları ve yayıncı kuruluş temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Ersoy, Türk dizi endüstrisinin küresel bir güç haline geldiğini vurguladı. Toplantıda, sektörün ihracat potansiyelini artıracak stratejik adımlar masaya yatırıldı.

​İHRACAT HACMİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

​Türkiye'nin dünyanın en büyük televizyon endüstrilerinden biri olduğunu ifade eden Ersoy, güncel rakamları şu sözlerle paylaştı:

"170 ülkede yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan ve 1 milyar doları aşan ihracat gücüyle sektörümüz, ülkemizin en önemli kültürel elçilerinden biri olmuştur."

​STRATEJİK VE ÖLÇÜLEBİLİR DESTEK MEKANİZMASI

​Bakan Ersoy, mevcut başarıyı korumak ve daha da ileriye taşımak için ölçülebilir, adil ve stratejik bir destek modeline geçileceğini belirtti. Yeni modelin temel amaçları arasında şunlar yer alıyor:

​Türk yapımlarının uluslararası pazardaki etkisini pekiştirmek. Diziler aracılığıyla Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini dünya çapında daha güçlü bir şekilde sergilemek.

​Yapımcı ve yayıncı kuruluşlara stratejik rehberlik ve kaynak sağlamak.

​Bakan Ersoy, bu yeni hamle ile Türk dizilerinin sadece birer eğlence içeriği değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü tanıtım araçlarından biri olma özelliğinin pekiştirileceğini ifade etti.

