Türkiye’de en yüksek gelir sağlayan meslekler listesi güncellendi. Aylık yaklaşık 456 bin TL gelirle noterlik ilk sırada yer alırken pilotluk, yazılım mühendisliği ve doktorluk gibi meslekler de üst sıralarda kendine yer buldu.

Türkiye iş gücü piyasasında en çok kazandıran meslekler 2026 listesi yeniden gündeme geldi. Bitrix24.com.tr’de derlenen verilere göre sınırlı kontenjan, yüksek işlem hacmi ve uzmanlık gerektiren alanlar gelir sıralamasında öne çıkıyor. Özellikle teknik ve profesyonel meslek grupları, ortalamanın oldukça üzerinde kazanç sağlıyor.

NOTERLİK LİSTENİN ZİRVESİNDE

Aylık yaklaşık 456 bin TL gelirle noterlik ilk sırada yer aldı. Sınırlı kadro yapısı, sabit işlem yoğunluğu ve resmi tarifeye bağlı ücretlendirme sistemi noterliği gelir açısından zirveye taşıyor. Türkiye’de en çok kazandıran meslekler arasında noterlik, uzun süredir üst sıralardaki yerini koruyor.

PİLOTLUK VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Ortalama 350 bin TL civarındaki gelirle pilotluk ikinci sırada bulunuyor. Sivil havacılık sektöründeki büyüme ve uluslararası uçuş imkânları pilot maaşlarını yukarı çekiyor.

Teknoloji sektörünün büyümesiyle birlikte yazılım mühendisliği de yaklaşık 348 bin TL seviyesindeki geliriyle dikkat çekiyor. Özellikle uzaktan çalışma ve döviz bazlı gelir imkânı, bu mesleği gençler arasında cazip hale getiriyor.

SİGORTA, AVUKATLIK VE ECZACILIK

Sigorta sektöründeki uzman pozisyonlar ortalama 270 bin TL seviyesine ulaşan gelirleriyle listede üst sıralarda yer alıyor.

Avukatlıkta gelir, deneyim ve dava portföyüne göre değişmekle birlikte ortalama 264 bin TL civarında hesaplanıyor.

Eczacılık mesleğinde ise ortalama gelir yaklaşık 242 bin TL seviyesinde görülüyor. Lokasyon ve müşteri yoğunluğu kazanç üzerinde belirleyici oluyor.

DOKTORLUK VE MALİ MÜŞAVİRLİK

Uzmanlık alanına göre değişiklik gösteren doktor maaşları ortalama 228 bin TL seviyesinde yer alıyor. Özellikle özel hastaneler ve cerrahi branşlar gelirde fark yaratıyor.

Mali müşavirlikte ortalama gelir yaklaşık 216 bin TL olarak listede yer aldı. Artan şirket sayısı ve finansal danışmanlık ihtiyacı bu alandaki talebi canlı tutuyor.

ENERJİ VE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ

Enerji sektöründe çalışan petrol mühendislerinin ortalama gelirleri 204 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.

Yönetim danışmanlığı alanında ise ortalama gelir yaklaşık 192 bin TL civarında. Kurumsal firmalara verilen stratejik danışmanlık hizmetleri bu alandaki kazancı belirliyor.

Türkiye’de en çok kazandıran meslekler listesi, özellikle gençlerin kariyer planlamasında önemli rol oynuyor. Ancak uzmanlar, gelir kadar mesleğin sürdürülebilirliği ve kişisel yetkinliğin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.