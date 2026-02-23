Oba Mahallesi Taşatan Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleri ile tespit edilen ehliyetsiz otomobil sürücüsü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince yakalandı. İncelemede; 15 yaşındaki sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek', 'Yakın takip yapmak', 'Çevreyi rahatsız edecek şekilde saygısızca araç kullanmak' ve 'Yüksek sesle müzik dinlemek', 'Teknik şartlara aykırı araç kullanmak' maddeleri olmak üzere toplam 60 bin 15 lira ceza uygulandı ve otomobil trafikten menedildi. Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA