Beştepe’de yapılacak kritik toplantıda emeklinin bayram ikramiyesi zammı, infaz düzenlemeleri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Gözler 4 bin liralık ödemenin artırılıp artırılmayacağında.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en çok merak edilen başlığı ise emekliye bayram ikramiyesi zammı 2026 konusu oldu.

Halen 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Artan kira, gıda ve fatura giderleri karşısında zorlanan emekliler, temmuz ayı öncesinde ek bir iyileştirme bekliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM OLACAK MI?

Kabine toplantısında, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesi yeniden değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinde olması, geçim yükünü azaltmaya yetmezken, özellikle büyükşehirlerde yaşayan emekliler için ek destek beklentisi artmış durumda.

Temmuz ayında maaş artışı süreci yaklaşırken, bayram ikramiyesine yapılacak olası bir zam hem psikolojik hem de ekonomik açıdan önem taşıyor. Kararın toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor.

Alanya’da da çok sayıda emekli vatandaş, özellikle kira ve market harcamalarındaki artış nedeniyle ikramiye artışını yakından takip ediyor. “Bayram gelmeden bütçe bitiyor” diyenler var. Rakam küçük görünse de, mutfak alışverişinde fark ediyor…

İNFAZ DÜZENLEMELERİ MASADA

Toplantının bir diğer başlığı infaz düzenlemeleri olacak. Süreç komisyonunun hazırladığı rapor doğrultusunda atılması planlanan adımlar değerlendirilecek. Mevcut infaz kanununun bazı başlıklarda yeterli olmadığı görüşü de gündemde.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE SURİYE GÜNDEMİ

Kabinede bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak. ABD’nin İran’a yönelik açıklamaları sonrası artan gerilim ve Suriye sahasındaki son durum kapsamlı şekilde ele alınacak. Türkiye’nin diplomatik temaslarının seyri değerlendirilecek.

FİDAN’DAN GAZZE BRİFİNGİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, ABD’de gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu toplantısına ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Gazze’de ateşkesin korunması ve ramazan ayında insani yardımların ulaştırılması konuları istişare edilecek.

EKONOMİ VE FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Ramazan ayı kapsamında yürütülen fahiş fiyat denetimleri ve 2026 enflasyonla mücadele adımları da ekonomi başlığında değerlendirilecek. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de Kabine toplantısına ilk kez katılması bekleniyor.

Toplantı sonrası yapılacak açıklama, özellikle emekli bayram ikramiyesi temmuz zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt verecek.