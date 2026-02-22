Antalya’nın Akseki ilçesinde peyzaj malzemesi yüklü TIR virajı alamayarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yol bir süre tek şeritten verildi.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, peyzaj malzemesi yüklü bir TIR devrildi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.30 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolunda seyir halinde olan 68 KE 646 plakalı araç, virajı alamayarak yan yattı. TIR’ın devrilmesiyle birlikte yola saçılan malzemeler nedeniyle trafik bir süre durduruldu. Özellikle sabah saatlerinde Alanya istikametine doğru hareket eden sürücüler, kısa süreli yoğunlukla karşılaştı.

YOL TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri ve Karayolları görevlileri sevk edildi. Akseki-Manavgat yolunda TIR kazası sonrası kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yola saçılan peyzaj malzemelerini temizledi. Vinç yardımıyla devrilen TIR kaldırıldıktan sonra yol yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. Kazada sürücü Mustafa K.’nin yara almadan kurtulması ise en büyük teselli oldu. Bölgede bu tür virajlarda zaman zaman benzer kazaların yaşandığı biliniyor. Hele ki sabah saatlerinde ağır tonajlı araçların yoğunluğu artınca…