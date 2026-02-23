Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık kredi programını devreye aldı. 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli finansman için başvurular mart başında başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sektörüne yönelik 100 milyar TL’lik yeni finansman programını kamuoyuna duyurdu. “İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı” kapsamında hem KOBİ’ler hem de büyük ölçekli firmalar, 50 milyon liraya kadar krediye erişebilecek.

Program çerçevesinde krediler 6 ay anapara ödemesiz olacak ve toplamda 36 ay vadeye kadar yapılandırılabilecek. Başvuruların mart ayı başında alınması planlanıyor.

FİNANSMAN MALİYETİ YÜZDE 23’E KADAR DÜŞEBİLECEK

KOSGEB Konferans Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, program kapsamında finansman maliyetinin yüzde 33’e kadar düşeceğini açıkladı. Emek yoğun sektörler dışındaki imalat KOBİ’lerinde ise maliyetin 10 puanı KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu destekle birlikte yıllık kredi maliyetinin yüzde 23 seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Alanya ve Antalya’daki küçük ve orta ölçekli üreticiler açısından bakıldığında, özellikle nakit akışında zorlanan firmalar için 6 ay ödemesiz kredi imkanı kısa vadede rahatlama sağlayabilir. Son dönemde artan enerji ve işçilik maliyetleri düşünüldüğünde, bu finansman modeli üreticinin elini bir nebze güçlendirecek gibi görünüyor.

İSTİHDAMI KORUMA ŞARTI GETİRİLDİ

Destekten yararlanmak isteyen firmalar için temel kriter istihdamın korunması olacak. 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama çalışan sayısını koruma taahhüdü veren işletmeler programa dahil edilecek.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına verilen destek tutarı 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca ilk kez büyük ölçekli firmalar da programa dahil edildi. Hedefin ise yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin istihdamını korumak olduğu belirtildi.

“TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR”

Bakan Kacır, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doların üzerine çıktığını söyledi. Pandemi sonrası süreçte Almanya, Fransa ve İtalya’da sanayi üretiminin gerilediğini belirten Kacır, Türkiye’de ise üretimin yüzde 31,5 arttığını ifade etti.

Bu kredi paketinin özellikle imalat sanayine yönelik 6 ay ödemesiz 50 milyon TL kredi desteği arayan işletmeler için önemli bir fırsat sunduğu değerlendiriliyor.

YATIRIM VE TEŞVİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

2025 yılında 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini açıklayan Kacır, toplamda 1,5 trilyon liralık yatırımın ve 157 bin yeni istihdamın önünün açıldığını söyledi. Yeni teşvik sistemiyle teknoloji odaklı ve bölgesel kalkınma projelerine verilen desteklerin artırıldığı belirtildi.

Ayrıca 6. bölge illerinde SGK prim desteğinin 14 yıla kadar uzatıldığı hatırlatıldı. Bakanlık, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim ve ihracatı destekleyen uygulamaların süreceğini vurguladı.