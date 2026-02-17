AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, 2026'da ve 2027'nin başında erken seçim olmayacağını söyledi:

- "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak"

- "Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak"

Bir dizi program kapsamında Uşak’a gelen Yayman, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Uşak programı kapsamında Yayman. Şehit ailesini ziyaretinin ardından STK’larla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti milletvekili Mehmet Altay’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Uşak İl Danışma meclisi toplantısında konuşan Yayman, AK Parti’nin 25 yıldır milletin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ve Türkiye’ye her alanda çağ atlattığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti’nin sessiz devrimleri hayata geçiren bir parti olduğunu belirterek, seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını söyledi.

AK Parti’nin, “yapılamaz” denilen her şeyi başaran bir siyasi irade olduğuna dikkati çeken Yayman, partinin milletine “evet ben de yapabilirim” duygusunu kazandırdığını belirtti.

Muhalefet eleştirisi

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin sahici ve iktidara alternatif bir muhalefetin bulunmaması olduğunu dile getiren Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalefet anlayışını eleştirdi. CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddiaları ile su, yol, ulaşım ve trafik sorunlarının vatandaşlar açısından ciddi problemlere dönüştüğünü söyleyen Yayman, belediyecilik anlayışının hizmetten uzaklaştığını ifade etti.

“Milli iradeye saygısızlık kabul edilemez”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bakanların yemin töreni sırasında yaşanan tartışmalara da değinen Yayman, bu tutumun milli iradeye karşı bir saygısızlık olduğunu belirterek, vesayetçi ve jakoben anlayışın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Şehit ailesi ve sanayi ziyareti

Programı kapsamında 1995 yılında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şehit olan Nevzat Yıldız’ın ailesini ziyaret eden Yayman, daha sonra Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde iplik üretimi yapan bir fabrikada incelemelerde bulundu. Yayman, üretim, istihdam ve sanayicinin her zaman destekleneceğini kaydetti.

STK’larla buluşma

Ulubey ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yayman, AK Parti’nin sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletle iç içe olduğunu söyledi. Yayman, muhataplarının millet olduğunu, muhalefete bakarak siyaset yapmadıklarını ifade etti.

Uşak vurgusu

İzmir–Ankara Yüksek Hızlı Tren hattıyla birlikte Uşak’ın ulaşım imkanlarının güçleneceğini belirten Yayman, kentin sanayi, turizm ve ticaret potansiyelinin daha da artacağını söyledi. Uşak’ın sahip olduğu organize sanayi bölgeleri ve girişimci yapısıyla Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olacağını dile getirdi.

“Erken seçim yok” mesajı

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda da konuşan Yayman, 2026’da ve 2027’nin başında erken seçim olmayacağını vurguladı. Seçimlerin 2028 yılında zamanında yapılacağını ifade eden Yayman, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin alacağı kararla netleşeceğini söyledi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 2026'da ve 2027'nin başında erken seçim olmayacağını belirterek, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak." dedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından teşkilatların toparlanma sürecine girdiğini, yeni bir şahlanışa ve meydan okumaya hazırlandığını söyledi.

Yapılan tüm anketlerde AK Parti'nin birinci olduğunu ifade eden Yayman, aradaki farkı daha da açmak ve yeni başarı öyküleri yazmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

AK PARTİNİN RAKİBİ AK PARTİDİR

AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu dile getiren Yayman, CHP'ye bakarak değil millete ve sokağa bakarak hizmet ettiklerini anlattı.

Yayman, CHP'li belediyelerin, yönettikleri kentlerde su sıkıntısı ve trafik sorunu gibi problemlerin yaşanmasına rağmen kamu kaynaklarını israf ettiklerini, konserlere milyonlar harcadıklarını söyledi.

AK Parti döneminde ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Yayman, "Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gıpta ediyorlar. Dışarıdan bakanların gıpta ettiği bir Türkiye'de muhalefet, CHP zihniyeti maalesef her şeye kara çalıyor. Her şeye dezenformasyon yapıyor, algı operasyonları yapıyor. İşte maalesef ama maalesef bugün CHP, Türkiye'de gelişmenin, büyümenin, ilerlemenin ve Türkiye'nin küresel güç olmasının yanında değil maalesef engelleyicisi gibi bir duruma sürükleniyor. Türkiye’nin muhalefet sorunu demokrasimizi zaafiyete uğratıyor. Vatandaşımız bunu görüyor ve bunu ifade ediyor." diye konuştu.

- "2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak"

Yayman, erken seçim konusunun sürekli gündeme getirilmeye çalışıldığını söyledi.

"Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz." diyen Yayman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak."

Rapor yazımında sona gelindi.

"Yeni bir Türkiye'nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yayman, bu sürecin devlet ve millet politikası olduğunu dile getirdi.

"Uşaklıyı rahatsız edecek asla hiçbir adıma müsaade edilmeyecektir." diyen Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, bir al-ver süreci değildir. Bu, bir taviz verme süreci değildir. Zaten yaşananları görüyorsunuz. İnşallah çarşamba günü Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın başkanlığında komisyonumuz toplanacak, raporunu ifade edecek ve o raporda bir kez daha çok ileri adımların, çok ileri mesajların olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, esenliğini asla ama asla geri göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada 86 milyon bir ve beraber olarak, herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepimizin kendisini bu ülkeye duygudaş, kaderdaş, tarihdaş ve vatandaş olarak bağlı hissettiği yeni bir Türkiye'nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz.

Dolayısıyla bu konuda lütfen ama lütfen bir endişeye, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bu konuda milletimizin desteği bizimle beraber, milletimizin desteği Cumhur İttifakı'yla beraber. Biz, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında duruyoruz ve yine tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

Toplantıda AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.