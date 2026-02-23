Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımında meydana gelen kazada İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve otomobil çarpıştı. TIR’a arkadan çarpan İran plakalı yolcu otobüsünün ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin aksamasına yol açan kaza sonrası araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı. Bu arada, aynı bölgede sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme kazada da 20 kişi yaralanmıştı.