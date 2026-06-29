YENİ Alanya köşe yazarı Önder Güney, Alanya mutfağını gelecek kuşaklara taşımak amacıyla yeni bir kitap projesini hayata geçiriyor. Son 2 yılda yayımladığı 5 kitapla toplam eser sayısını 7’ye çıkaran Güney, “Geleneksel Alanya Yemekleri” adlı yeni çalışmasını anlattı. Babasının memuriyeti nedeniyle 15 yılı aşkın süre Alanya’da yaşayan, eğitim hayatını da Alanya'da tamamlayan Güney, Alanya ile bağını hiçbir zaman koparmadığını belirterek, “Alanya benim için ikinci memleket. Bu kültürü kayıt altına almak istiyorum” dedi. Son 14 yıldır kitap çalışmalarına ağırlık verdiğini ifade eden Güney, hem araştırma hem de saha çalışmasıyla hazırlayacağı yeni projesinde Alanya mutfağının zenginliğini bir araya getirmeyi hedefliyor.

“KATILIM GENİŞ OLACAK, HERKES YER ALABİLECEK”

Proje kapsamında ev hanımlarından düğün aşçılarına, esnaf lokantası ustalarından otel şeflerine, gastronomi öğrencilerinden yemek içerik üreticilerine kadar geniş bir katılım planlanıyor. Katılımcıların en az 1, en fazla 3 yemek tarifiyle projeye dahil olabileceği belirtilirken, yemeklerin hazırlanma sürecinin yayınevi tarafından fotoğraflanacağı, tariflerin ise yazılı olarak derleneceği ifade edildi.

"KATILIMCILAR BASKI ÜCRETİ ÖDEMEYECEK"

Kitapta yer alacak katılımcılar için yayınevine herhangi bir baskı ücreti ödenmeyecek. Ancak her katılımcının, kitabın satış fiyatı üzerinden yüzde 50 indirimle en az 20 adet kitap satın alacağı bildirildi. Daha fazla talep olması halinde aynı indirim oranının geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca katılımcılar için toplu imza günü düzenlenecek ve etkinlik için ek bir ücret alınmayacak. Kitabın ilerleyen süreçte yayınevi ve internet satış platformlarında da satışa sunulacağı ifade edilirken, katılımcılara ayrıca telif ücreti ödenmeyeceği bilgisi paylaşıldı. Katılımcıların imza günlerinde kitaplarını kendi belirledikleri fiyat üzerinden satışa sunabilecekleri de projede yer aldı.

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI

Projeye katılmak isteyenlerin 20 Temmuz 2026 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların en geç 20 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar e-posta yoluyla iletilmesi isteniyor. Başvurularda ad-soyad, doğum bilgileri, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve katılınmak istenen yemek tariflerinin yer alması gerekiyor. Güney, projeye ilgi duyan herkesi Alanya mutfağını birlikte yaşatmaya davet etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi