İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan kadın cinayeti kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Kız kardeşine ilaç aldıktan sonra nöbetçi eczanenin önünde bekleyen 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Nazir Ilgın'ın silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla cinayetin dehşet anları da gözler önüne serildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlanan kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüş yolunda nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü kesti.

Şüphelinin yanında taşıdığı tabancayla Şahin'e ateş açtığı, ardından hızla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nilda Müge Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Nazir Ilgın'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırı anını gösteren görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına motosikletle yaklaşan şüphelinin silahını çıkararak ateş ettiği, genç kadının yere yığıldığı ve kız kardeşinin panikle yanına koştuğu anlar yer aldı.

Öte yandan şüpheli Nazir Ilgın'ın daha önce de benzer bir suçtan yargılandığı öğrenildi. Ilgın'ın 2021 yılında Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı, bu olay nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Polis ekiplerinin firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.