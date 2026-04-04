Çeyrek altın fiyatı 4 Nisan 2026 itibarıyla alışta 10.905,60 TL, satışta 11.156,48 TL seviyesinde. Önceki kapanışa göre satış fiyatında 224,05 TL artış var; bu da yaklaşık %2,05 yükseliş anlamına geliyor.

Alanya’da çeyrek altın bugün ne kadar sorusu özellikle düğün hazırlığı yapan ailelerin ve takı alışverişi planlayanların gündeminde. Turizm kenti olmanın getirdiği hareketlilik, yaz sezonu yaklaşırken takı talebini de görünür şekilde artırıyor.

Bazen insanın aklına ilk gelen şey şu oluyor: “Şimdi mi alınır, biraz daha beklenir mi?”

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR

Çeyrek altın bugün alış 10.905,60 TL ve satış 11.156,48 TL olarak takip ediliyor. Gün içinde piyasa oynaklığına bağlı olarak rakamlar değişebildiği için, işlem yapmadan hemen önce güncel ekranı kontrol etmek kritik.

Alanya’da kuyumcu vitrinlerinde görülen etiketler ile internet ekranlarındaki rakamlar arasında küçük farklar oluşabildiği konuşuluyor. Bu farkın nedeni çoğu zaman işçilik, stok maliyeti, anlık arz-talep ve mağazanın kendi fiyat güncelleme hızından kaynaklanıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI DÜNE GÖRE ARTTI MI

Evet, çeyrek altın satış fiyatı önceki kapanış olan 10.932,43 TL’den 11.156,48 TL’ye yükseldi. Aradaki fark 224,05 TL ve değişim oranı yaklaşık %2,05 artış.

Bu yükseliş, “çeyrek altın fiyati bugun kac TL” aramasını yapanlar için net bir tablo çiziyor: Düne göre daha pahalı bir seviyeden işlem görüyor. Alanya’da düğün planı yapanlar açısından bu artış, bütçe kalemlerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabiliyor.

ÇEYREK ALTIN SON 1 HAFTADA NE OLDU

Son 1 haftada çeyrek altın genel olarak yükseliş eğiliminde. 1 Nisan 2026 tarihinde çeyrek altının satış fiyatı 11.197,00 TL olarak görülmüştü; bu veri, son 1 haftada yaklaşık %0,53’lük artışa işaret ediyor.

Burada dikkat çeken nokta şu: Haftalık eğilim yukarı yönlü olsa da gün gün dalgalanma yaşanabiliyor. Alanya’da takı alışverişini “tek günde bitireyim” diyenler kadar, birkaç gün fiyat takip edip uygun anı kollayanlar da var.

ÇEYREK ALTIN NEDEN YÜKSELDİ

4 Nisan 2026 gündeminde küresel piyasalarda risk algısının artması öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin çelişkili açıklamalarının risk iştahını zayıflattığı ve güvenli liman talebini desteklediği değerlendirmeleri, altın tarafında yukarı yönlü hareketi besleyen başlıklardan biri olarak izleniyor.

Türkiye tarafında ise döviz kurları altın fiyatlamasında yakından takip ediliyor.

TCMB, 4

Nisan 2026 tarihinde doların efektif kurunu alışta 44,3995 TL, satışta 44,5775 TL olarak açıkladı; bu görünüm, altın fiyatlaması üzerinde dolaylı bir zemin oluşturuyor.

ALANYA’DA ÇEYREK ALTIN TALEBİ DÜĞÜN SEZONUNDA NASIL OLUYOR

Alanya’da düğün sezonu yaklaşırken çeyrek altın, hem “takı takma” geleneği hem de pratik bir hediye olması nedeniyle ilk sıradaki tercihlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle aileler, düğün tarihine yaklaştıkça “çeyrek altın fiyatı bugün” takibini daha sık yapıyor.

Turizm sezonunun açılmasıyla şehirdeki genel harcama temposu artarken, takı alışverişi de bundan payını alıyor. Alanya’da yaz aylarına doğru artan organizasyon sayısı, kuyumcu trafiğini ve anlık talebi etkileyebiliyor.

ÇEYREK ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Çeyrek altın alırken en temel konu, alış-satış makasının farkında olmak. Bugünkü veride alış 10.905,60 TL ve satış 11.156,48 TL; yani aynı gün içinde alıp satmak isteyen birinin karşılaşacağı fark, karar verirken hesaba katması gereken ilk kalem.

Alanya’da vatandaşların sık sorduğu bir diğer konu da “takı için çeyrek altın mı, birden fazla çeyrek mi” gibi tercihler. Burada amaç hediye ise pratiklik öne çıkıyor; yatırım niyeti varsa ise alım zamanlaması ve nakit ihtiyacı belirleyici oluyor, ama herkesin hesabı farklı.

ALANYA’DA KUYUMCUDA ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDEN DEĞİŞEBİLİYOR

Alanya’da aynı gün içinde farklı kuyumcularda etiketlerin birkaç kez güncellendiği görülebiliyor. Bunun temel sebebi, altın fiyatının gün içinde hızlı hareket edebilmesi ve kuyumcuların maliyetlerini anlık piyasaya göre ayarlaması.

Bir de işin “stok” tarafı var. Yoğun düğün haftalarında talep bir anda yükselince, bazı ürünlerde bulunurluk ve tedarik hızı fiyatlamayı etkileyebiliyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN ALANYA’DA DÜĞÜN BÜTÇESİNİ NASIL ETKİLİYOR

Çeyrek altın satış fiyatının 11.156,48 TL’ye çıkması, takı listesi yapan ailelerde toplam maliyeti hızlı büyütebiliyor. Takı adedi arttıkça küçük görünen günlük farklar bile toplama vurunca belirginleşiyor.

Alanya’da düğün hazırlığı yapanlar bu yüzden genelde iki şeye bakıyor: Fiyatın bir önceki kapanışa göre yönü ve hafta içi/hafta sonu oynaklığı. Bugün görülen yaklaşık %2,05’lik artış, “erken almak mı, beklemek mi” ikilemini güçlendiriyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI TAKİP NASIL YAPILIR

Çeyrek altın fiyatı canlı takip için güvenilir finans ekranları ve gün içinde sık güncellenen kaynaklar tercih ediliyor. İşlem anına en yakın veriyi görmek, özellikle yüksek tutarlı takı alışverişlerinde sürprizi azaltıyor.

Şunu da unutmamak gerekiyor, bazen bir anda… Alanya’da çeyrek altın talebiyle ilgili en net tabloyu ise düğün sezonu belirliyor. Bugün çeyrek altın fiyatı alış 10.905,60 TL, satış 11.156,48 TL seviyesinde; fiyatın dünkü kapanışa göre yükseldiği bir günde, plan yapanların daha temkinli hareket ettiği görülüyor.