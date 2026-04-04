Antalyaspor - Eyüpspor maçı 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 17:00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Maç henüz oynanmadığı için skor, gol atanlar, kartlar ve istatistikler konusunda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Antalya’da oynanacak bu karşılaşma, Alanya’dan maça gitmeyi planlayan taraftarlar ve ekrandan takip edecek futbolseverler için hafta sonunun öne çıkan programlarından biri. Özellikle Süper Lig’de sezonun kritik haftalarına girilirken, alınacak sonuçların psikolojik etkisi de yüksek oluyor.

ANTALYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN

Antalyaspor ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı 5 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşmanın günü Pazar.

Bu tarih, hafta sonu planı yapan Alanyalı taraftarlar için de belirleyici. Antalya merkezdeki maçlara Alanya’dan gidiş-geliş aynı gün yapılabildiği için, tribün ilgisinin ilçeden de hissedilmesi bekleniyor.

ANTALYASPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Maçın başlama saati 17:00 olarak açıklandı. Karşılaşma Antalya Stadyumu’nda oynanacak.

Saat 17:00 başlangıç, hem stadyuma gidecekler hem de ekran başında izleyecekler için “tam gün ortası” bandı. Alanya’da pazar günü çalışan esnaf ve turizm mesaisi olanlar için bile, mesai sonrası yakalanabilecek bir saat olması nedeniyle ayrıca konuşuluyor.

ANTALYASPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Antalyaspor - Eyüpspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgisi maç saatine yakın güncellenebildiği için, abonelerin yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

“Antalyaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda” araması Alanya’da da gün boyu yükseliyor. Özellikle deplasmana gidemeyen taraftarlar için yayın bilgisi, maçın kendisi kadar önemli hale geliyor.

ANTALYASPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK

Karşılaşma Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Bu bilgi, bilet planlaması ve ulaşım açısından belirleyici.

Antalya Stadyumu’ndaki maçlar, Alanya’dan gelen taraftarın da alışık olduğu bir rota. Yine de hafta sonu yoğunluğu, şehir içi trafik ve stadyum çevresindeki giriş saatleri gibi detaylar son anda stres yaratabiliyor.

BİLETLER SATIŞTA MI, NASIL ALINIR

Antalyaspor - Eyüpspor maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları ve kategori detayları için resmi satış kanalları ve ilgili duyurular takip ediliyor.

Bu noktada küçük bir not: Bilet alırken tribün seçimi kadar giriş kapısı bilgisi de önemli oluyor. Son dakika koşuşturması yaşamamak için, taraftarların bilet üzerindeki kapı ve blok bilgisini önceden kontrol etmesi iş görüyor.

ANTALYASPOR’DA HAZIRLIKLAR NASIL GİDİYOR

Antalyaspor, 2 Nisan 2026 tarihinde Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti ve antrenmanlarda pas ile top kontrolü üzerine çalıştı. Bu detay, takımın maç planında topa sahip olma ve pas kalitesi vurgusunu öne çıkarıyor.

Teknik ekiplerin maç önü bu tür çalışmalar yapması sürpriz değil ama pas-top kontrolü vurgusu, oyunun merkezinde “hata yapmama” fikrinin olabileceğini düşündürüyor. Süper Lig’de bir anlık top kaybı bile maçın hikâyesini değiştiriyor.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM

Maçın oynanacağı tarihte Antalyaspor’un teknik direktörü Sami Uğurlu. Takımın hazırlık sürecinde antrenman içeriği de bu teknik yaklaşımın ipuçlarını taşıyor.

Sami Uğurlu’nun özellikle pas ve top kontrolüne dönük çalışma yaptırması, oyun disiplinini artırma hedefi olarak okunuyor. Tribünde ve ekran başında taraftarın en çok görmek istediği şey de zaten bu: daha az top kaybı, daha net çıkışlar.

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM

Eyüpspor’un teknik direktörü Atila Gerin. Rakibin teknik yönetimi, maçın taktik dengesinde belirleyici faktörlerden biri olacak.

Eyüpspor’un deplasman planı, Antalyaspor’un topa sahip olma isteğine nasıl karşılık vereceğiyle şekillenebilir. Bu cümle burada kalsın.

MAÇ HENÜZ OYNANMADI: SKOR, GOLLER VE KARTLAR VAR MI

Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç sonucu, gol atanlar, önemli anlar, kartlar ve istatistikler hakkında doğrulanmış bilgi yok. Bu nedenle “Antalyaspor Eyüpspor maç sonucu” araması yapanların, maç bitimine kadar karşılarına çıkan skor paylaşımlarında kaynak kontrolü yapması gerekiyor.

Özellikle sosyal medyada erken paylaşılan “skor” iddiaları, yanlış yönlendirebiliyor. Alanya’daki kahvehanelerde ve spor sohbetlerinde de bu tip yanlış bilgi hızla yayılabildiği için, resmi yayın ve güvenilir canlı anlatımlar takip edilmeli.

SÜPER LİG PUAN DURUMU BU MAÇTAN NASIL ETKİLENİR

Antalyaspor’un ligdeki güncel puan durumu ve sıralamasına dair bu içerikte kullanılabilecek doğrulanmış veri bulunmuyor. Bu yüzden “puan durumu nasıl şekillendi” gibi kesin ifadeler kurmak doğru değil.

Yine de genel çerçevede, sezonun bu döneminde alınan her puan hem alt sıralar hem üst sıra hedefleri açısından değerli oluyor. Antalya bölgesinde futbol gündemi çoğu zaman Alanyaspor’la birlikte okunuyor; Antalyaspor’un alacağı sonuçlar, bölgesel futbol iklimini de etkiliyor.

ALANYA’DAN MAÇA GİDECEKLER İÇİN PRATİK DETAYLAR

Antalya Stadyumu’ndaki karşılaşmaya Alanya’dan gitmeyi düşünenler için en kritik konu bilet ve giriş planı. Maç saati 17:00 olduğu için, yola çıkış saatini stadyum çevresindeki yoğunluğu da hesaba katarak ayarlamak gerekiyor.

Bir de şu var: Alanya’da pazar günleri turizm ve hizmet sektörü yoğun olabiliyor. Bu nedenle maça gidemeyen taraftarın önemli bir kısmı beIN Sports 1 yayınını tercih edecek, bu da “maç hangi kanalda” aramasını daha da artırıyor.

ANTALYASPOR EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ BEKLENTİ NE

Antalyaspor cephesinde pas ve top kontrolü çalışmaları, oyunu daha kontrollü oynama niyetini gösteriyor. Eyüpspor ise teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Antalya deplasmanında puan arayacak.

Alanya’dan bakınca bu maç, sadece bir 90 dakika değil; bölge futbolunun nabzını tutan bir randevu gibi. Tribün atmosferi, yayın kalitesi ve maçın gidişatı, haftanın spor gündemini belirleyecek.