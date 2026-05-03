Alanya’da etkili olan sağanak yağış, amatör lig maçlarını vurdu. U13 karşılaşmaları sahaların suyla dolması nedeniyle ertelendi.

Antalya’nın doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. Alanya’da amatör futbol maçlarının ertelenmesine neden olan yağmur, özellikle açık sahalarda ciddi sorun yarattı. Sahaların büyük bölümünde biriken su, oyun oynanmasını imkânsız hale getirdi.

AVSALLAR’DA SAHA SU ALTINDA KALDI

Alanya Avsallar Cengiz Urfalıoğlu Sahası’nda oynanması planlanan U13 Ligi’nde 1971 Avsallarspor ile Alanya İdman Yurdu karşılaşması, yoğun yağış nedeniyle başlayamadı. Maç öncesi sahaya çıkan hakemler ve teknik ekipler, özellikle kale önleri ve orta sahada biriken su nedeniyle top kontrolünün sağlanamayacağını belirledi.

Hakemler, kısa bir deneme sonrası oyunun oynanmasının mümkün olmadığına karar verdi. Sahanın drenaj sisteminin suyu tahliye edememesi, kararın netleşmesinde etkili oldu.

OBA’DAKİ KARŞILAŞMA DA İPTAL

Aynı saatlerde Oba Sadullahoğlu Sahası’nda oynanması gereken U13 Ligi Alanya 1221 ile Mahmutlarspor maçı da benzer nedenle ertelendi. Sahada yapılan incelemede zeminin tamamen suyla kaplı olduğu görüldü.

Hakemler ve takım yetkilileri, topun sekmediğini ve kontrol edilemediğini belirterek karşılaşmanın oynanamayacağı konusunda ortak görüş bildirdi.

KARAR SAHA İNCELEMESİNDEN SONRA VERİLDİ

Her iki sahada da hakemler, takım kaptanları ve teknik ekiplerle birlikte kısa bir toplantı yaptı. Yapılan değerlendirmede top kontrolünün mümkün olmadığı netleşti. Bunun üzerine İl Hakem Kurulu ile iletişime geçildi ve maçların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi, sahaların kısa sürede yeniden kullanılmasını da zorlaştırıyor. Bu durum, Alanya’da amatör lig fikstürünün yeniden planlanmasını gündeme getirdi.

Alanya’da sağanak yağış nedeniyle amatör maçların ertelenmesi, özellikle genç futbolcular ve aileleri için de planların değişmesine neden oldu. Hafta sonu maçlarını izlemek için sahaya gelen bazı veliler, karşılaşmaların oynanamadan iptal edilmesiyle geri dönmek zorunda kaldı.