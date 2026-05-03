Skoda’nın Mayıs 2026 fiyat listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni listede bazı modellerde sınırlı fiyat artışları görülürken, özellikle Octavia ve Superb modellerindeki yüksek indirimler öne çıktı.

GİRİŞ MODELLERİNDE SINIRLI ARTIŞ

Güncel listeye göre giriş segmentinde yer alan modellerde fiyat artışları dikkat çekti. Fabia 1.727.500 TL’ye, Scala ise 1.859.900 TL seviyesine yükseldi.

SUV MODELLERDE GÜNCEL FİYATLAR

Skoda’nın SUV ailesinde ise fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Kamiq: 1.802.100 TL

Karoq: 3.154.900 TL

Kodiaq: 3.704.900 TL

Elektrikli modellerde ise fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığı görüldü.

OCTAVIA’DA 500 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM

Mayıs listesinde en dikkat çeken detaylardan biri Octavia modelindeki kampanya oldu. Hibrit-otomatik Premium versiyonda yaklaşık 500 bin TL’ye varan indirim uygulandığı açıklandı.

Liste fiyatı 3.004.900 TL olan modelin kampanyalı fiyatı 2.523.400 TL seviyesine kadar geriledi. Bu fiyat, bazı alt donanım paketlerinin bile altına düşmesiyle dikkat çekti.

SUPERB’DE 770 BİN TL’LİK AVANTAJ

Üst segmentte yer alan Superb modelinde ise indirim tutarı 770 bin TL’ye kadar ulaştı. Bu gelişme, D segmentinde rekabeti artıran önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

SUV SEGMENTİNDE DE KAMPANYA VAR

SUV modellerde de ciddi indirimler dikkat çekti:

Kamiq: 230 bin TL – 340 bin TL arası indirim

Karoq: 350 bin TL’ye varan indirim

Kodiaq: 500 bin TL’yi aşan kampanyalar