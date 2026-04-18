Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarımla uğraşan Yasin Kılıç, Manavgat'taki zeytinliğini sürmek için nakliye maliyetlerine karşı kendi çözümünü üretti. Basına yansıyan bilgilere göre, traktörünü Antalya bölgesine getirmek için istenen çekici ücretlerini bütçesine uygun bulmayan çiftçi, direksiyon başına geçerek yola çıktı.

13 LİTRE YAKITLA 135 KİLOMETRE

Gevrekli Mahallesi'nden 1970 model Massey Ferguson 135 marka traktörüyle hareket eden Kılıç, Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan zorlu Alacabel Geçidi'ni kullandı. Yaklaşık 135 kilometrelik mesafeyi 5 saatte tamamlayan çiftçinin yolculuğunda en çok dikkat çeken unsur yakıt tüketimi oldu. Kılıç, bu uzun mesafede yalnızca 13 litre mazot harcadığını aktardı.

ÇEKİCİ MALİYETİNİN ONDA BİRİNE GELDİ

Yaşadığı süreci anlatan Kılıç, çekici firmalarının talep ettiği rakamların bütçesini zorladığını belirtti. Kendi imkanlarıyla yola çıkma kararı aldığını ifade eden çiftçi, yolculuğu beklediğinden daha hızlı tamamladığını ve nakliye bedelinin yaklaşık onda biri oranında bir maliyetle işini çözdüğünü vurguladı. Emektar traktörünün kendisini yolda bırakmadığını sözlerine ekledi.

ALANYA VE BÖLGE ÇİFTÇİSİ İÇİN NAKLİYE SORUNU

54 yıllık traktörle yapılan bu yolculuk, Manavgat ve çevre ilçelerde ilgiyle karşılandı. Artan lojistik ve çekici maliyetleri, Manavgat'ın yanı sıra Alanya'daki sera, muz ve avokado üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Tarım makinelerinin bölgeler arası transferinde yaşanan fiyat artışlarının, bölge çiftçisini benzer alternatif ve ekonomik yöntemler bulmaya yönelttiği dikkat çekiyor.