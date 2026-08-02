YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, kamp dönemindeki önemli sınavlarından birinde Hırvatistan 2. Lig ekiplerinden Orijent ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavili ekip, Süper Lig öncesindeki son hazırlıklarını sürdürürken, teknik heyet karşılaşmada takımın son durumunu yakından gözlemleyecek.

Çaykur Rizespor ile Orijent arasındaki hazırlık karşılaşması, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, kulübün resmi Çaykur Rizespor YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Teknik direktör ve ekibi, Orijent karşısında özellikle yeni transferlerin performansını değerlendirmeyi, oyuncuların fiziksel durumunu görmeyi ve sezon boyunca uygulanacak taktik organizasyonları son kez test etmeyi planlıyor. Hazırlık kampında yapılan çalışmaların sahaya nasıl yansıyacağı da bu mücadelede netlik kazanacak.

Yeşil-mavili taraftarlar ise yeni transferlerin performansını ve takımın oyun anlayışını merakla beklerken, Orijent karşılaşması Süper Lig öncesinde önemli bir prova olarak görülüyor. Çaykur Rizespor, sahadan iyi bir sonuç ve olumlu bir oyunla ayrılarak yeni sezona moralli başlamayı hedefliyor.